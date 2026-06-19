Oaxaca de Juárez.- Los resultados preliminares de la consulta realizada por la dirigencia de la Sección 22 del SNTE a sus bases, arrojaron que la gran mayoría de los docentes se inclinó por concluir el paro indefinido de labores y las protestas que mantienen tanto en la ciudad de Oaxaca como en la Ciudad de México.

En los datos preliminares de la consulta se señala que 12 mil 818 profesores optaron por no continuar con la jornada de lucha y tres mil 594, respondieron que se debe continuar con el paro indefinido de labores.

Lo anterior, pese a que 10 mil 596 maestros consultados consideraron mínimas e insuficientes las respuestas del gobierno a sus demandas, cinco mil 249 las consideraron nulas, y sólo 301 afirmaron que son suficientes.

La consulta preliminar a bases determinó concluir paro y protestas. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

La Sección 22 del SNTE inició su paro de labores el 25 de mayo de 2026 e incluyó un plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca y en calles del primer cuadro del centro histórico. Su jornada de lucha, además, incluyó protestas como la toma del aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca, de la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex, casetas de peaje, marchas y toma de centros comerciales.

🔴 Comienza a despejarse el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, tras la decisión de maestros de la Sección 22 de retirar el plantón



📹 Juan Carlos Zavala pic.twitter.com/40jSYPpMlJ — El Universal (@El_Universal_Mx) June 20, 2026

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Consulta a las bases

Más temprano, la asamblea estatal de la Sección 22 del SNTE acordó llevar a consulta con sus bases, por segunda ocasión, la continuidad del paro de labores en el estado de Oaxaca.

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A más de tres semanas del inicio de la huelga magisterial en la entidad, la dirigencia también puso a consideración las más recientes propuestas de solución a sus demandas realizadas por los gobiernos federal y estatal.

Los resultados preliminares de la consulta advierten que 12 mil 818 profesores optaron por no continuar con la jornada de lucha y tres mil 594, respondieron que se debe continuar con el paro indefinido de labores. Sin embargo, 10 mil 596 consideraron mínimas e insuficientes las respuestas del gobierno a sus demandas, cinco mil 249 las consideraron nulas, y sólo 301 afirmaron que son suficientes.

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La Asamblea Estatal será quien tenga la última palabra. Foto: Especial

Previamente, el gobierno federal hizo públicas algunas de las respuestas al pliego de demandas del magisterio oaxaqueño.

Entre las propuestas del gobierno federal, destaca la entrega de un recurso económico a la Sección 22 del SNTE para atender las necesidades educativas y combatir el rezago educativo en Oaxaca, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026. La minuta, sin embargo, no precisa cuánto dinero se le ha entregado y se le entregará al magisterio oaxaqueño de manera directa.

También promete dar seguimiento, en las mesas tripartitas, a asuntos de carácter operativo de los niveles educativos, reparación de daños a víctimas, justicia y de seguridad social de los casos que presente el sindicato.

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Los resultados de la consulta de la Sección 22 a sus bases serán llevados nuevamente a la Asamblea Estatal, órgano que tendrá la última palabra.

No obstante, fuentes oficiales afirmaron que en algunos municipios de Oaxaca los maestros ya regresaron a dar clases. Esto, por un lado, a causa de la presión que han ejercido las comunidades y sus autoridades

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Se regulariza abastecimiento de combustible

El abastecimiento de combustible a las diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Oaxaca y municipios de la región Valles Centrales, se regularizó luego de que maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dejaron libre por la noche y parte de la mañana la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex.

Durante cuatro días, se vivió el cierre de entre 15 y 25 gasolineras cerradas cada día por la falta de combustible, lo que ocasionó compras de pánico que a su vez propició que se agudizara la crisis.

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La asamblea de la Sección 22 del SNTE acordó la toma permanente de las instalaciones de Pemex ubicadas en el municipio de Santa María El Tule; pero esta acción únicamente se cumplió de esta manera el fin de semana pasado.

En un escrito, el secretario de Organización del sindicato, César García Zurita, informó a las bases magisteriales que se deberá continuar con la toma permanente de las instalaciones de Pemex, sin descuidar el plantón en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

También pidió a la estructura sindical reunirse con sus cuadros intermedios para que puedan organizarse y mantener la “alerta máxima” ante cualquier tipo de agresión.

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Pero la medida no fue acatada de esta manera. A partir del lunes, los profesores tomaron la terminal de almacenamiento y despacho alrededor de las 10:00 horas de la mañana y liberaban las instalaciones por la madrugada. Conforme pasaron los días, redujeron las horas del bloqueo a la planta de Pemex.

Hoy, la Sección 22 del SNTE tomó nuevamente la terminal, así como el aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca y la caseta de peaje de Huitzo, donde permitieron el paso libre a automovilistas.

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