LA PAZ, BCS. — Integrantes de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) abrieron este viernes las casetas de cobro del libramiento operado por Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el municipio de Los Cabos, como parte de las acciones de protesta que mantienen desde principios de junio en Baja California Sur.

La liberación de las plumas permitió el paso gratuito de automovilistas durante varias horas y formó parte de la jornada de movilizaciones de este día, que también incluyó la permanencia de docentes en plantón frente al Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz.

Las protestas se mantienen desde hace semanas, cuando trabajadores de la educación iniciaron una serie de manifestaciones para exigir la revisión del sistema de pensiones, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras en los servicios de salud para derechohabientes, el incremento del bono de vida cara y la regularización de diversos trabajadores del sector.

Durante la jornada en Los Cabos, los manifestantes desplegaron pancartas con demandas sobre pensiones y condiciones laborales, mientras automovilistas transitaban por la vía sin realizar el pago correspondiente.

Lee también Médicos del ISSSTE se manifiestan en La Paz, BCS; rechazan acusaciones por muerte de paciente con COVID-19

La apertura de la caseta se dio por varias horas y concluyó esta tarde.

[Publicidad]

Los docentes han realizado marchas, plantones, bloqueos carreteros intermitentes y concentraciones frente a dependencias estatales y federales en distintos municipios de la entidad.

Entre los temas que el magisterio mantiene sobre la mesa destacan las deficiencias en la atención médica del ISSSTE, particularmente en comunidades alejadas de los principales centros urbanos, así como la revisión del esquema identificado como "doble patrón", que, según han señalado trabajadores de la educación, genera afectaciones administrativas y fiscales.

En la jornada de protestas de este día no se registraron incidentes.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr