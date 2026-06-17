LA PAZ, BCS., 17 de junio. — El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que solicitó a las autoridades aeroportuarias de Los Cabos un reporte sobre los procedimientos de inspección aplicados a una aeronave privada que despegó de ese destino turístico y posteriormente se accidentó en Laredo, Texas.

La petición surge luego de que, según información extraoficial referida por el mandatario, autoridades estadounidenses investigan el posible hallazgo de armas de fuego al interior del jet siniestrado.

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“Al parecer llevaba armas, es lo que ha salido, de manera extraoficial podría decirlo; no sabemos si son armas largas o cortas. Le toca al FBI y a la DEA investigar”, declaró.

Castro Cosío explicó que por su parte pidió a los responsables de los aeropuertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, precisar si se realizaron revisiones previo al despegue de la aeronave y qué protocolos de seguridad fueron aplicados.

“Aquí, cuando salieron, quién los inspeccionó; eso debe quedar muy claro para que nos den la información los responsables de los aeropuertos”, expresó.

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Según autoridades estadounidenses, la aeronave, identificada como un Cessna Citation Latitude, partió de Los Cabos con seis personas de nacionalidad estadounidense a bordo y se desplomó la noche del martes en las inmediaciones del aeropuerto de Laredo.

Durante una conferencia de prensa esta mañana en Laredo, autoridades confirmaron que la aeronave impactó un vehículo al caer sobre el Loop 20, una de las principales vialidades de la zona. Informaron además que una persona falleció y cinco más sobrevivieron al accidente y permanecen fuera de condición crítica.

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El gobernador sudcaliforniano reiteró que, además de las investigaciones que realizan las autoridades estadounidenses para determinar las causas del accidente, su administración junto a autoridades federales mexicanas, entre ellas la Guardia Nacional y autoridades aeronáuticas buscan esclarecer si se siguieron los protocolos de inspección y seguridad correspondientes antes de que el vuelo abandonara territorio mexicano.

dmrr