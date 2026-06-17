Laredo, Texas. — Los equipos de rescate se apresuraron a rescatar a los ocupantes de una avioneta que se estrelló el martes por la noche en medio de una autopista del sur de Texas, mientras las llamas brotaban de la aeronave.

La avioneta se estrelló en Laredo poco después de las 22:00 horas, según informó José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo. No quedó claro de inmediato cuántas personas iban a bordo ni cuál era su estado.

No hubo informes inmediatos de heridos entre los ocupantes de los vehículos que circulaban por la autopista, la Loop 20, añadió. La Loop ha sido cerrada en ambos sentidos.

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#Entérate Un #CessnaCitationLatitude (#N523QS) de #Netjets, proveniente de San José del Cabo, sufrió un #accidente durante la fase final de su aproximación al Aeropuerto de #Laredo, #Texas.



Imágenes que circulan redes sociales, muestran el lugar del siniestro y la reacción de… pic.twitter.com/sveMTVKUvz — EnElAire (@Enel_Aire) June 17, 2026

Un vídeo publicado en Internet muestra la avioneta volcada sobre un costado, estrellada contra una barrera de seguridad de la autopista. Se puede ver a los equipos de rescate acudiendo rápidamente para romper la ventanilla de la cabina y liberar a las personas que se encontraban en su interior.

🚨Aeronave jet bimotor Cessna Citation Latitude accidentada esta noche en KLRD. pic.twitter.com/BJEqUtqCks — AeroRadioGrinch (@radio_grinch) June 17, 2026

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