[Publicidad]
Laredo, Texas. — Los equipos de rescate se apresuraron a rescatar a los ocupantes de una avioneta que se estrelló el martes por la noche en medio de una autopista del sur de Texas, mientras las llamas brotaban de la aeronave.
La avioneta se estrelló en Laredo poco después de las 22:00 horas, según informó José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo. No quedó claro de inmediato cuántas personas iban a bordo ni cuál era su estado.
No hubo informes inmediatos de heridos entre los ocupantes de los vehículos que circulaban por la autopista, la Loop 20, añadió. La Loop ha sido cerrada en ambos sentidos.
Lee también EU alerta sobre la primera tormenta tropical del Atlántico frente a Texas; provocaría "inundaciones repentinas peligrosas"
Un vídeo publicado en Internet muestra la avioneta volcada sobre un costado, estrellada contra una barrera de seguridad de la autopista. Se puede ver a los equipos de rescate acudiendo rápidamente para romper la ventanilla de la cabina y liberar a las personas que se encontraban en su interior.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
pjm
[Publicidad]
Más información
Showbiz
Ester Expósito y Mbappé: así nació el romance que se volvió tendencia durante el Mundial 2026
Negocios
¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de julio 2026? Consulta las fechas de pago por apellido
Deportes
Mbappé iguala a Messi, supera a Pelé y va por el récord absoluto del Mundial
Noticias
FBI devuelve a México documento firmado por Hernán Cortés robado hace 30 años