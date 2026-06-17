Mundo | 17-06-26 | 00:33 | Actualizada | 17-06-26 | 00:33 |

Laredo, Texas. — Los equipos de rescate se apresuraron a rescatar a los ocupantes de una que se estrelló el martes por la noche en medio de una autopista del sur de , mientras las llamas brotaban de la aeronave.

La avioneta se estrelló en Laredo poco después de las 22:00 horas, según informó José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo. No quedó claro de inmediato cuántas personas iban a bordo ni cuál era su estado.

No hubo informes inmediatos de heridos entre los ocupantes de los vehículos que circulaban por la autopista, la Loop 20, añadió. La Loop ha sido cerrada en ambos sentidos.

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Un vídeo publicado en Internet muestra la avioneta volcada sobre un costado, estrellada contra una barrera de seguridad de la autopista. Se puede ver a los equipos de rescate acudiendo rápidamente para romper la ventanilla de la cabina y liberar a las personas que se encontraban en su interior.

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