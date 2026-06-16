Miami.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos avisó de la posible formación de la primera tormenta tropical del Atlántico este año frente a Texas, donde advirtió de "inundaciones repentinas y urbanas en toda la costa".

El organismo emitió una alerta de 'Vigilancia de tormenta tropical' desde Sargent, Texas, hasta Morgan City, en Luisiana, lo que significa que dentro de 24 a 36 horas podría surgir el ciclón, el primero de la actual temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

"Se pronostica que el 'potencial de ciclón tropical uno' se convierta en tormenta tropical a medida que se mueve a lo largo de la costa noroeste del Golfo hasta el miércoles", indicó el aviso del NHC, con sede en Miami.

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El fenómeno estaba a 65 millas (105 kilómetros) al suroeste de Corpus Christi, Texas, y 360 millas (580 kilómetros) al sureste de Lake Charles, Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 30 millas por hora (45 kilómetros por hora), según el reporte más reciente.

El NHC alertó de "inundaciones repentinas peligrosas o que amenazan la vida" en la costa alta de Texas, "gran parte" de Luisiana, porciones del centro y sur de Misisipi y Alabama, y el extremo oeste de la región Panhandle de Florida.

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"Las lluvias prolongadas podrían extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana. Se anticipan inundaciones generalizadas de pequeñas corrientes e inundaciones menores de ríos a lo largo de la costa de Texas hasta el suroeste de Luisiana", pronosticó.

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La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos previó en mayo hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre en el Atlántico, por debajo del promedio histórico y después los 13 ciclones de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década.

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