Tekax, Yucatán. -Apicultores de la región Sureste denunciaron que el uso de agroquímicos ha devastado decenas de apiarios por el crecimiento de la actividad industrial en cultivos.

Los productores de miel advirtieron que cientos de colmenas han resultado afectadas por prácticas que, aseguran, ponen en riesgo la actividad apícola y el equilibrio ambiental de la región.

Una investigación de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) identificó residuos de fipronil, un insecticida altamente peligroso para los polinizadores, en muestras analizadas tras una intoxicación masiva de abejas reportada por apicultores de Nohalal, en Tekax.

El estudio documentó afectaciones en al menos cinco apiarios dentro de una zona de impacto estimada en 349 hectáreas y pérdidas económicas cercanas a los 465 mil pesos.

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El señalamiento de los productores se da en medio de la expansión de cultivos tecnificados y de denuncias por desmontes de selva en la Zona Puuc.

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Habitantes de comunidades como Becanchén, Ticum y Mesatunich han expresado preocupación por el incremento en el uso de agroquímicos, la transformación del paisaje y la presión sobre los recursos naturales de la región.

Los apicultores y meliponicultores sostienen que las afectaciones van más allá de la producción de miel, ya que también comprometen la polinización de cultivos y la supervivencia de especies nativas como la abeja melipona o Xunán Kab.

La denuncia de los productores sigue vigente y continúa alimentando el debate sobre el impacto ambiental del avance agroindustrial en el sur de Yucatán.

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