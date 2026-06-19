Monterrey, Nuevo León. - Una tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo provocó afectaciones en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey y dejó una mujer muerta en San Nicolás, informaron autoridades.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves en el cruce de las avenidas Universidad y Unión, en la colonia Anáhuac, donde un anuncio publicitario colapsó a causa de las ráfagas de viento y cayó sobre una mujer de aproximadamente 35 años, quien perdió la vida en el lugar.

El fenómeno se presentó después de una jornada marcada por temperaturas de hasta 44 grados centígrados.

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El accidente ocurrió este jueves en el cruce de las avenidas Universidad y Unión, donde un anuncio colapsó, matando a una mujer de 35 años. | Foto: Especial.

En cuestión de minutos, el cielo se cubrió de nubes y comenzaron las precipitaciones, que en algunos sectores estuvieron acompañadas por caída de granizo y vientos cercanos a los 70 kilómetros por hora.

Las lluvias se extendieron por varios puntos de Monterrey y su zona conurbada. Protección Civil reportó precipitaciones de moderadas a intensas en avenidas como Constitución, Gonzalitos, Garza Sada y Revolución, además de encharcamientos y cierres viales en algunos sectores.

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Las lluvias se extendieron por varios puntos de Monterrey y su zona conurbada. | Foto: Especial.

En municipios como Apodaca y Escobedo también se registró caída de granizo, mientras que usuarios del transporte público buscaron resguardarse bajo puentes y pasos elevados para evitar la lluvia.

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Las condiciones meteorológicas también alcanzaron el Fan Fest instalado en Parque Fundidora.

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Personal de seguridad restringió temporalmente la salida de asistentes para evitar incidentes mientras continuaba la tormenta, aunque hasta la tarde no se había informado sobre la cancelación de las actividades programadas.

Además de las complicaciones viales y los encharcamientos, habitantes de distintos sectores reportaron actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, que sorprendieron a la población tras varios días de intenso calor en la región.

Inundadisimo afuera de mi trabajo, en vez de Av. Nogalar es Av. Rio Nogalar 😨😱😱#LluviaenMonterrey pic.twitter.com/9a5QTCqFKp — Andrés Vidals (@andres_vmtz97) June 19, 2026

Lluvias provocan desplomen de techo de tienda de conveniencia

La losa de una tienda de conveniencia 7-Eleven colapsó la tarde de este viernes en el centro de Monterrey, en medio de las lluvias que afectan a la Zona Metropolitana de Monterrey.

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El incidente fue reportado a las 16:44 horas en el cruce de las calles Doctor Coss y Ladrón de Guevara.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron el desplome total de la estructura del establecimiento.

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La losa de una tienda de conveniencia 7-Eleven colapsó la tarde de este viernes en el centro de Monterrey. | Foto: Especial.

Tras una revisión de la zona, las autoridades descartaron personas lesionadas o atrapadas entre los escombros.

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El área fue acordonada mientras se realizaban labores de inspección y seguridad.

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Elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron el desplome total de la estructura del establecimiento. | Foto: Especial.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil municipal y de la Policía de Monterrey.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del derrumbe y se espera que se realicen peritajes para determinar el origen de los daños .

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JACL/cr