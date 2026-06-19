Monterrey, Nuevo León. - Las lluvias, el granizo y las fuertes ráfagas de viento que afectaron este viernes al área metropolitana de Monterrey dejaron una mujer muerta en San Nicolás y obligaron al cierre del FIFA Fan Festival Monterrey.

La víctima, de aproximadamente 35 años, falleció luego de que un anuncio publicitario colapsara y le cayera encima en el cruce de las avenidas Universidad y Unión, en la colonia Anáhuac.

Ante las condiciones meteorológicas, los organizadores informaron el cierre temporal del Fan Festival para este 19 de junio con el objetivo de proteger a asistentes, personal y voluntarios.

Ante las condiciones meteorológicas, los organizadores informaron el cierre temporal del Fan Festival. Foto: Especial

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La tormenta también provocó encharcamientos, tráfico lento y caída de granizo en sectores de Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, Guadalupe y Cadereyta, mientras autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas en la región.

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