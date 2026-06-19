[Publicidad]
Monterrey, Nuevo León. - Las lluvias, el granizo y las fuertes ráfagas de viento que afectaron este viernes al área metropolitana de Monterrey dejaron una mujer muerta en San Nicolás y obligaron al cierre del FIFA Fan Festival Monterrey.
La víctima, de aproximadamente 35 años, falleció luego de que un anuncio publicitario colapsara y le cayera encima en el cruce de las avenidas Universidad y Unión, en la colonia Anáhuac.
Ante las condiciones meteorológicas, los organizadores informaron el cierre temporal del Fan Festival para este 19 de junio con el objetivo de proteger a asistentes, personal y voluntarios.
Lee también Destituyen a maestro de la UPN de Mérida señalado de acoso; alumnas también lo acusan de hostigamiento sexual
La tormenta también provocó encharcamientos, tráfico lento y caída de granizo en sectores de Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, Guadalupe y Cadereyta, mientras autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas en la región.
Por segunda ocasión, Sección 22 del SNTE lleva a consulta continuidad del paro laboral en Oaxaca; huelga magisterial suma más de tres semanas
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Al día
Repavimentan, iluminan y mejoran la avenida Gobernador Lic Ignacio Pichardo Pagaza de Ecatepec
Fútbol
Estados Unidos derrota a Australia y se adueña del Grupo D del Mundial 2026
Sexualidad
¿Es normal estar tan hot que todo el día traigo mojado el chon?
La Roja
Cae "El Virus", vinculado a múltiples asesinatos en Azcapotzalco