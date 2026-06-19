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Mérida, Yucatán.- Luego de la denuncia de acoso por parte de alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Mérida, el maestro Juan Ignacio G. R., fue destituido como coordinador de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena. Se supo que la destitución del docente fue una orden directa del secretario de Educación, Juan Balam, quien en su lugar nombró al maestro José Enrique Durán Caballero.
El pasado 12 de junio, un grupo de alumnas de la citada universidad denunciaron públicamente acoso y hostigamiento sexual por parte del citado profesor.
También, señalaron que las autoridades universitarias no actuaron pese a que las quejas habían sido presentadas desde noviembre de 2025.
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A través de testimonios difundidos en redes sociales, las estudiantes señalaron haber recibido mensajes con contenido inapropiado y acercamientos que califican como incómodos y ofensivos.
Al conocerse la destitución del maestro, la estudiante Arianna L., compartió: Mucha gente cree que estas situaciones no pasan o que son exageraciones, pero la realidad es que sí existen maestros que cruzan límites, hacen comentarios incómodos, buscan acercamientos inapropiados o incluso toman represalias cuando no obtienen lo que quieren.
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“Muchas veces las y los estudiantes prefieren quedarse callad@s por miedo a reprobar, a que no les crean o a tener problemas dentro de la escuela”, afirmó la estudiante.
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vr/cr
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