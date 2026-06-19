Estados | 19-06-26 | 15:23 | Actualizada | 19-06-26 | 15:23 |

Zacatecas. - Tras el triunfo de la sobre Corea del Sur, en la capital de Zacatecas los aficionados salieron a festejar en La Alameda, donde decenas de personas , matracas y bailaron de manera grupal al ritmo del “Payaso de Rodeo”.

En las redes sociales también se difundieron videos de la afición del municipio de -ubicado en la región sur de la entidad-, quienes se reunieron en una plaza pública, ya que se utilizó una para transmitir el partido, por lo que muchos habitantes acudieron a disfrutar para gritar gol de manera colectiva y, tras el triunfo de México, festejaron.

En las redes sociales también se difundieron videos de la afición del municipio de Tlaltenango. | Foto: Edgar Chávez.
En las redes sociales también se difundieron videos de la afición del municipio de Tlaltenango. | Foto: Edgar Chávez.

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Las autoridades no reportaron ningún incidente en los diferentes festejos de la afición que salió la noche de ayer a las públicas. La mayoría de los zacatecanos optaron por disfrutar del partido en reuniones familiares o entre amigos.

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JACL/cr

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