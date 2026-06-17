Monterrey. – A días de que Morena abra el registro de aspirantes para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Nuevo León, al menos seis funcionarios en Nuevo León han solicitado licencia o separado formalmente de sus cargos para participar en el proceso interno que se desarrollará del 22 al 26 de junio.

El primero en dar el paso fue Andrés Mijes Llovera, quien el 5 de mayo solicitó licencia como alcalde de Escobedo y dejó formalmente el cargo el 1 de junio para buscar la nominación morenista.

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Durante junio también se separó de manera indefinida Clara Luz Flores Carrales, quien encabezaba la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación.

Tatiana Clouthier Carrillo dejó la dirección del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para integrarse a la contienda interna, mientras que el senador Waldo Fernández González solicitó licencia por tiempo indefinido el pasado 16 de junio.

Por su parte, la senadora Judith Díaz Delgado anunció que pedirá licencia antes de formalizar su registro como aspirante, en tanto que el diputado local Jesús Elizondo solicitó licencia temporal al Congreso local para participar en el proceso.

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A diferencia del resto de los contendientes, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez no requirió separarse de algún cargo público, ya que actualmente no ocupa una posición en la administración pública.

El exalcalde de Monterrey, entonces por el PAN, manifestó públicamente sus aspiraciones el pasado 27 de abril para sumarse al equipo de Morena en Nuevo León.

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afcl/LL