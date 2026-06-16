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Morelia.- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, solicitó licencia para separarse del cargo, con la finalidad de buscar la Coordinación en Michoacán de la Cuarta Transformación en Defensa de la Soberanía.
El documento recibido ya en el Congreso del Estado de Michoacán refiere que la licencia es hasta por 45 días, a partir del próximo lunes 22 de junio.
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La Comisión de Justicia del Poder Legislativo informó que ha autorizado el dictamen que establece 30 días y será mañana cuando sesione el Pleno, que se formalice el permiso al también ex secretario de Gobierno.
Torres Piña dijo esta mañana ante medios de comunicación que en lo que va de su gestión al frente de la FGE ha logrado un cambio en la mejora salarial y las condiciones laborales del personal, así como en la función principal de la Institución de procuración de justicia.
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Explicó que como lo señala el reglamento, será el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, quien se quede como encargado del despacho, “pero nada debe de cambiar, porque se ha conformado un gran equipo, que ha dado resultados y que ha manteniendo la atención, la responsabilidad y la empatía, con la ciudadanía”, subrayó.
Carlos Torres Piña indicó que este miércoles los aspirantes a la Coordinación en Michoacán, de la Cuarta Transformación en Defensa de la Soberanía, han sido convocados por su dirigencia para establecer algunos lineamientos para esta definición interna de Morena, de cara a la elección del 2027, donde se definirá gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos en esta entidad.
afcl/LL
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