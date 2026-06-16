De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, Celia Maya García se posiciona como la aspirante más competitiva de Morena rumbo a la gubernatura de Querétaro.

Registra 16% de la preferencia bruta entre los perfiles evaluados al interior del partido.

Santiago Nieto Castillo obtiene 13% de las menciones y Beatriz Robles Gutiérrez, 12%.

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Celia Maya registra el mayor nivel de conocimiento. El 40% de los entrevistados afirma conocerla o haber escuchado hablar de ella y alcanza 21% de opinión positiva.

Además, se ubica como la aspirante mejor evaluada en la metodología de valoración interna de Morena, con 6.25 puntos de 10.

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De cara a la elección, Querétaro presenta un escenario competitivo. El PAN registra 34% de la preferencia bruta y Morena 33%, una diferencia de apenas un punto. Movimiento Ciudadano obtiene 5%; el PRI, 4%; el PVEM, 3% y el PT, 2%.

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La afinidad partidista refleja una distribución similar. El PAN concentra 34% de las simpatías, seguido de Morena con 31%. Movimiento Ciudadano registra 4%; PRI y PVEM obtienen 3% cada uno; el PT alcanza 1%, y 19% se identifica como apartidista.

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En cuanto a la opinión hacia los partidos políticos, únicamente Morena y Movimiento Ciudadano registran saldos positivos, con 22% y 2%, respectivamente, mientras que el resto de las fuerzas políticas tiene balances negativos.

El levantamiento de la encuesta se realizó cara a cara en vivienda entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2026 a mil 218 hombres y mujeres de 18 años y más con credencial para votar vigente en el estado de Querétaro. Los resultados tienen un margen de error de +/-2.8%, con un nivel de confianza de 95%.

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