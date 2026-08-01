Liga MX: Puebla vs Chivas – EN VIVO – Jornada 3 – Apertura 2026

Todo está listo para que esta tarde-noche el balón se ponga a rodar en el futbol mexicano.

La Jornada 3 del Apertura 2026 se pone en marcha este viernes 31 de julo, con tres partidos.

El Puebla, las Chivas, el FC Juárez, los Pumas, el Atlético San Luis y el Tijuana entran en acción este día.

La Franja y el Rebaño serán los primeros en jugar y lo harán en el estadio Cuauhtémoc, en punto de las 19:00 horas.

El equipo camotero recibe al rojiblanco en la Angelópolis, con el objetivo de quedarse con la victoria en casa.

La escuadra de Gerardo Espinoza necesita los tres puntos para dejar atrás la derrota que sufrió en la pasada fecha ante el Cruz Azul.

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Los poblanos no pudieron con La Máquina de Joel Huiqui y sufrieron su primer descalabro (2-1) el naciente torneo del futbol mexicano.

Aunque, las tres unidades que habían conseguido en la jornada inaugural al vencer (0-1) al FC Juárez les permitió mantenerse en los lugares cercanos a los puestos de Liguilla.

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Por su parte, el conjunto tapatío llega a este compromiso luego de derrotar (1-0) a los Bravos en el estadio Akon.

Gracias a la solitaria anotación de Roberto Alvarado en el último minuto del partido, las Chivas sumaron sus primeros tres puntos en el certamen, ya que perdieron (0-2) en su debut con el Toluca.

Este será el primer encuentro de Gabriel Milito y sus dirigidos fuera de su casa, luego de que jugaran las dos primeras jornadas en condición de local.

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Este partido será sumamente importante par ambos clubes porque cuenta con la misma cantidad de unidades y tienen la intención de ganar para acercarse a la zona de la Liguilla.

La victoria catapultaría al ganador entre los ocho primeros lugares de la clasificación, por lo que los dos tienen la intención de salir con el puño en alto.

Cabe resaltar que la última ocasión que se vieron las caras, las Chivas le pasaron por encima (5-0) al Puebla en el Akron.

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Además, el Rebaño suma tres victorias en fila en los últimos duelos de Liga MX.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Puebla vs Chivas