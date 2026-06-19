Monterrey. – Gabriel “N”, empresario de San Pedro Garza García, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por su presunta responsabilidad en un fraude relacionado con un proyecto inmobiliario que sería desarrollado en Culiacán, Sinaloa.

La captura se realizó el 18 de junio en calles de la colonia Residencial Chipinque, en cumplimiento de una orden de aprehensión, informó la Agencia Estatal de Investigaciones.

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De acuerdo con la investigación, en 2018 el imputado habría convencido a un inversionista de aportar 20 millones de pesos para un desarrollo denominado “Estela”.

Sin embargo, el proyecto no se concretó, lo que derivó en una afectación patrimonial por esa cantidad.

La Fiscalía señaló que Gabriel “N” ya había sido vinculado a proceso por el delito de fraude, pero incumplió una medida cautelar que le ordenaba ingresar voluntariamente a un Centro de Reinserción Social Estatal, motivo por el que se giró la orden de captura.

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Tras su detención, fue internado en un penal estatal y quedó a disposición de un juez.

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