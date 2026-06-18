Ciudad Victoria.— El fiscal en el Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper, negó que el empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez se encuentre arraigado o bajo prisión domiciliaria, así como que se le hayan brindado medidas de protección por recibir amenazas a su integridad física.

García Repper aseguró que la investigación que enfrenta Valdez Sánchez no está relacionada con presuntos actos de corrupción o solicitudes de sobornos, sino por presuntos delitos cometidos durante un litigio administrativo.

Dijo que la intervención de la fiscalía a su cargo se originó a partir de una denuncia del gobierno de Tamaulipas por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante un tribunal y fraude procesal, derivados de un procedimiento judicial relacionado con la cancelación de un contrato de distribución de despensas.

Expresó que la fiscalía no investiga si el contrato fue otorgado o cancelado correctamente, pues ese asunto corresponde a la esfera administrativa. La investigación se centra en declaraciones realizadas por el empresario ante un tribunal, las cuales habrían servido de base para obtener inicialmente una resolución favorable.

Sobre la afirmación del empresario, hecha a través de redes sociales y en espacios radiofónicos, de encontrarse arraigado, García Repper fue categórico al señalar que dicha versión es incorrecta.

“No hay arraigo”, afirmó el fiscal al leer las medidas cautelares dictadas por el juez. Explicó que la resolución sólo establece la prohibición de salir de Ciudad Victoria sin autorización judicial previa y la obligación de entregar visa y pasaporte mientras se desarrolla el proceso. Esta medida busca garantizar que la persona permanezca a disposición de las autoridades y pueda comparecer cuando sea requerida por el sistema de justicia.

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“Hay que aclarar algo que se dijo y que es una falsedad. No hay arraigo. Un juez ordena que entregue su visa y pasaporte, porque cuando las personas están sujetas a un proceso se tiene que garantizar que estén al alcance de la autoridad”.

Y sobre que el empresario se siente amenazado, “la fiscalía otorga medidas de protección a las personas cuando en medio de estas controversias consideran que su integridad está siendo amenazada. Y se le invita a que, por favor, si considera que su integridad está siendo amenazada, acuda con nosotros”, detalló.

El funcionario aclaró que la fiscalía no ha recibido denuncias de amenazas, extorsiones, pese a que el empresario ha realizado diversos señalamientos en medios.

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