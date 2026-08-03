Laborar en la economía informal puede ser más rentable que trabajar en la formalidad, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Si se consideran las cifras de junio pasado que dio el Inegi, el ingreso promedio de los trabajadores por cuenta propia en la informalidad fue de 75.7 pesos por hora trabajada.

En cambio, el ingreso de los trabajadores subordinados y remunerados asalariados fue de 66.3 pesos.

El CEESP recordó que, de acuerdo a las cifras oficiales, 55% del total de la población ocupada trabaja en la informalidad, es decir, 33 millones de personas, 105 mil 347 personas más en comparación con junio del año pasado.

“La economía informal ha sido una alternativa para un gran número de personas con necesidad de una fuente de recursos para el sustento familiar, que incluso en ocasiones puede ser más rentable que la formal”, explicó el centro que se fundó en 1963 ante la necesidad del sector empresarial de contar con una institución que elaborara el análisis e investigación de la coyuntura económica.

En México se observa la precarización del empleo, porque la población ocupada total con acceso a instituciones de salud se redujo en 179 mil personas durante el último año.

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El número de personas sin acceso a las instituciones de salud se incrementó en 219 mil 626.

La mayor proporción de ocupados se concentra en los niveles salariales más bajos. En junio, el segmento de ocupados que reciben hasta un salario mínimo representó 52.4%, si se excluyen los rubros que no reciben ingresos y no especificados, pero en 2018 significaba 19.8%.

Agregó que estamos ante un débil crecimiento económico, alta incertidumbre y elevados costos laborales, lo que provoca que bajen las inversiones y sin éstas no hay generación de empleo.

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“Para fortalecer un entorno laboral formal de calidad es fundamental un ambiente de negocios que estimule la inversión productiva que facilite la creación de nuevas empresas y consolide la operación de las existentes en la formalidad”, consideró.

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