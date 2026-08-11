El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro invitó a los usuarios a visitar la exposición fotográfica “Llanero: Pasión por el Futbol”, del fotoperiodista Daniel Aguilar, instalada en la estación Candelaria de la Línea 1.

La muestra está integrada por 22 fotografías que ofrecen un recorrido visual por las canchas llaneras de la Ciudad de México y retratan la esencia del futbol de barrio: un espacio donde la convivencia, la pasión, el esfuerzo y el orgullo por la comunidad se viven cada fin de semana.

La exposición captura escenas que reflejan la importancia social y cultural de este deporte, más allá de los grandes estadios, mostrando la identidad de quienes hacen del futbol una tradición que une generaciones.

La exposición fue inaugurada este 17 de julio. Foto: Especial

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El Metro expuso que la muestra fotográfica cobra especial relevancia en un año en el que México reafirmó su historia como sede de tres Copas del Mundo de la FIFA (1970, 1986 y 2026), ofreciendo una mirada al origen popular del balompié, donde la rivalidad se transforma en amistad y el juego fortalece el tejido comunitario.

La exposición “Llanero: Pasión por el Futbol” fue inaugurada este 17 de julio en la estación Candelaria de la Línea 1, donde permanecerá abierta al público para que los usuarios reconozcan la riqueza cultural y social del futbol de barrio.

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