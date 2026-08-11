Ecatepec, Méx.— El gobierno de Ecatepec informó que fortalece la coordinación con autoridades federales y estatales para acelerar acciones sobre agua, salud, seguridad y bienestar contempladas en el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Alcaldes del oriente mexiquense, entre ellos la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, se reunieron con Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para evaluar los avances del plan, que busca transformar esta región, olvidada durante décadas por los anteriores gobiernos.

Durante reunión realizada en esa dependencia federal, en la Ciudad de México, los ediles informaron los principales avances en sus territorios con obras y acciones que cambian toda esta zona de la entidad, conurbada a la capital del país.

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Cisneros Coss destacó que alrededor de 85% de la población de Ecatepec cuenta ya con agua por la red y el gobierno municipal trabaja para alcanzar el 100 % de cobertura, servicio que al inicio de la actual administración solo tenía 35 % de los colonos.

En Ecatepec se rehabilitaron 24 pozos de agua potable con inversión federal, estatal y municipal. La Comisión Nacional del Agua reperforó otros cinco pozos, tres de ellos ya entregados a la población, como el Colosio 2, que produce 37 litros de líquido por segundo y beneficia a 30 mil habitantes.