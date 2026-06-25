Señor Director: Con relación a la nota publicada hoy (ayer) en primera plana por el periódico EL UNIVERSAL titulada “CNTE se lleva plazas, becas, crematorios y 800 mdp”, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hace las siguientes precisiones:

Se rechaza de manera categórica la interpretación de que la atención a solicitudes y acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo con distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impliquen la entrega de recursos públicos o beneficios discrecionales para las organizaciones sindicales o para sus dirigentes.

Las solicitudes y propuestas planteadas por las diversas secciones de la CNTE han sido atendidas en mesas de trabajo institucionales, encabezadas por las secretarías de Gobernación, de Educación Pública y el ISSSTE, con el propósito de fortalecer los servicios educativos y atender incidencias laborales históricas.

La prioridad del gobierno federal es garantizar que ninguna escuela se quede sin maestras ni maestros. Por lo tanto, se lleva a cabo una revisión permanente y exhaustiva de la estructura ocupacional, de vacantes, permisos, necesidades de basificación, cambios de tipo de servicio educativo, reincorporaciones o nuevas incorporaciones de egresados de las Normales.

Mantener el gasto educativo de manera inercial, sin atender las desigualdades y los rezagos históricos provocaría que se sigan profundizando o que se abran aún más las brechas educativas entre uno o varios estados. Por ello, el Gobierno de México atiende demandas legítimas orientadas al fortalecimiento de los servicios educativos y a la mejora de las condiciones laborales en las entidades con mayor marginación y rezago educativo. En este marco, se construyen acuerdos con entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, y sus representaciones sindicales.

En el caso de Oaxaca, hay inversiones muy importantes para garantizar el derecho a la educación.

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688 mil 484 estudiantes han recibido recursos para la adquisición de uniformes escolares, con una inversión de más de 836 millones de pesos, fortaleciendo la economía familiar y garantizando condiciones dignas para los aprendizajes.

En materia de infraestructura y equipamiento, en Oaxaca se han destinado recursos significativos para mejorar los entornos educativos. A la fecha, se han invertido más de 706 millones de pesos en mobiliario escolar, beneficiando a miles de aulas con la entrega de sillas, mesas y pizarrones.

A ello se suma la distribución de más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores, con una inversión superior a 750 millones de pesos, avanzando en la incorporación de tecnologías en las escuelas. En el caso de La Escuela Es Nuestra, este año se invierten en la entidad mil 371 millones pesos, para la rehabilitación de 5 mil 112 planteles.

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La Beca Rita Cetina destina apoyos a poco más de 642 mil estudiantes de educación básica con un monto de 4 mil 42 millones de pesos; la Beca Benito Juárez de media superior tiene 147 mil 675 beneficiarios con un monto que destina mil 402 millones pesos, mientras que 34 mil 911 alumnas y alumnos reciben la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro con una asignación de mil 12 millones de pesos.

Todas las solicitudes planteadas por grupos de maestras y maestros del país continuarán analizándose con responsabilidad, bajo criterios de viabilidad técnica, jurídica y presupuestal, privilegiando siempre el interés superior de los estudiantes y garantizando que la educación pública sea un derecho.

Por lo anterior, y en ejercicio del derecho de réplica, solicitamos que esta información sea publicada de manera íntegra y en el mismo espacio, sección y con igual relevancia que la nota mencionada.

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Atentamente.

Dirección General de Comunicación Social de la SEP

Respuesta de la Reportera:

La carta de la SEP no desmiente nada de lo publicado por EL UNIVERSAL. La nota informativa se sustenta en el seguimiento puntual de las mesas de negociación entre el gobierno federal y las distintas secciones de la CNTE realizado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Este análisis se elaboró a partir de las minutas obtenidas de cada uno de los encuentros entre las autoridades federales con los secretarios generales de la Coordinadora, documentos que permiten conocer de manera directa las solicitudes planteadas, los compromisos asumidos y los acuerdos alcanzados durante el proceso de diálogo.

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María Cabadas