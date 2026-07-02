Del 2 al 30 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, a través de su red médica preparada para el Mundial de Futbol, atendió 54 personas que requirieron hospitalización, de los cuales 10 no son derechohabientes y tres de nacionalidad extranjera: Taiwán, Estados Unidos y Marruecos.

El pasado 2 de junio, el Seguro Social instaló su Comando Central para coordinar la atención médica, en caso de ser necesaria, para aficionados y jugadores, a través de 253 unidades médicas, con enfoque en las tres ciudades sedes.

Ese día, el director del Instituto, Zoé Robledo Aburto, refirió que el sector Salud se preparó “con este enfoque de gestión de riesgos, de estar atentos ante una eventualidad y la llegada masiva de personas que pudieran incrementar las altas necesidades de atención en unidades, sobre todo en servicios de Urgencias”.

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El Instituto cuenta también con un triage para determinar riesgos en cada partido del Mundial disputado en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para realizar diariamente un informe ordinario de monitoreo de eventos adversos.

“Se estableció un semáforo de alerta operativa para clasificar en cuatro rubros los requerimientos de servicios de salud, desde el color verde que consiste en la operación habitual y sin incidentes relevantes, hasta la alerta roja por saldo masivo de víctimas, afectación hospitalaria, interrupción crítica o emergencia mayor, a fin de realizar el despliegue institucional y de recursos humanos y de infraestructura necesarios”, detalló la doctora Janett Alvarado González, coordinadora de Proyectos Especiales en Salud del Seguro Social.

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El Comando Central fue instalado en el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS, “que funge como pieza clave en la atención oportuna de la población ante emergencias y desastres y ahora también durante el desarrollo del Mundial, al ser un sistema diseñado para recibir, integrar, analizar y procesar información de las unidades médicas en tiempo real durante situaciones de crisis, emergencias y desastres”, destacó.

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