Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), aseguró que es una opción y “puede ocurrir en cualquier momento”, que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie por renovar automáticamente el T-MEC por 16 años y no en revisiones anuales como anunció ayer el gobierno de Donald Trump.

En conferencia de prensa de prensa presidencial, el secretario señaló que el objetivo de las revisiones anuales es resolver diferencias y preocupaciones que existan para llegar a acuerdos.

”¿Esperarían que esta renovación por 16 años se pueda lograr una vez que concluya el actual gobierno de EU?”, se le preguntó.

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“Está previsto en el Tratado que durante los próximos años que tendremos una revisión cada año, está previsto que en cualquier momento en el que ya se hayan resuelto las preocupación de las partes, puedas decir `bueno, pues las extendemos otros 16 años´. De hecho, es el objetivo de estas revisiones, es decir, cuando hay una diferencia se hace una revisión anual como, digamos, para incentivar a que se llegue a un acuerdo. Ese es el camino que se ha tomado para resolver las preocupaciones que nos han planteado”.

“En cualquier momento podría suceder. Es difícil decirte una fecha, o en qué momento puede ocurrir, pero eso siempre va estar como una opción y como algo que podemos hacer los tres países”, dijo.

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No se abordaron temas de seguridad en mesas de TMEC, dice Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la “Mañanera del Pueblo” del 2 de julio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, descartó que en las negociaciones y mesas de trabajo con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick y el embajador Jamieson Greer, representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), se abordaron temas de seguridad para determinar si se mantenía o no el TMEC.

“No ha sido tema, tenemos una mesa o un espacio de negociación, conversación con Estados Unidos, USTR, y en su momento Comercio, porque tienen diferentes atributos. Comercio determina la 232, USTR, embajador Green, todo lo que tiene que ver con el Tratado son sus facultades. Y no he tenido hasta ahora ninguna propuesta, iniciativa de ellos en sentidos de mezclar los temas. ¿Por qué? Pues porque son temas distintos, entonces hasta ahora no ha sido así”, indicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 2 de julio, el secretario de Economía recordó que el TMEC se mantiene hasta 2036, previo a esa fecha podría renovarse 16 años más. Sin embargo, Estados Unidos manifestó su preocupación ante la pérdida de trabajos manufactureros, por lo que México implementará medidas al respecto.

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“La vigencia del Tratado está estipulada hasta 2036 y ahora vamos a tener reunión de revisión anual y en cualquier momento previo al 2036, podemos extenderlo de común acuerdo otros 16 años, así está previsto. Entonces, mi pronóstico sería, pues se va a renovar en los próximos años por otros 16 años.

“(...) En sus reportes estiman que han perdido trabajos o puestos de trabajo en la manufactura que les gustaría que eso se pueda revertir, que ese es el objetivo de su administración y que quieren ver cómo reducir el déficit que ven muy grande, tanto con México como con Canadá. Eso es lo que nos expresaron el día de ayer y esa es la visión que tienen. Entonces, todas las medidas que vayamos a discutir, pues para ellos van dirigidas a ese objetivo”, dijo esta mañana.

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Ebrard Casaubón precisó que si Estados Unidos o Canadá quisieran salir del TMEC antes de la fecha acordada podrían hacerlo siempre y cuando lo comuniquen seis meses antes y sin necesidad de que ocurra en las revisiones anuales.

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Por otro lado, el funcionario mencionó que Estados Unidos ha presentado modificaciones en distintos ámbitos incluidos el comercial y la imposición de aranceles a otros países, por lo que destacó que aun en estas condiciones, se mantiene el Tratado Comercial con México hasta 2036 y con revisiones anuales.

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“Cualquiera de esos países que ahorita está viendo que México tiene un Tratado vigente hasta 2036 con revisión anual, o sea predecible, en vez de la situación de absoluta incertidumbre en la que están ahorita, pues evidentemente quisiera estar en otro lugar.

“El Tratado, su vigencia y el que tenga un sistema para revisarlo es un elemento de certidumbre en un escenario internacional donde la incertidumbre es muy grande, porque la mayor parte de los países del mundo no saben hoy con qué arancel se van a amanecer, qué reglas de origen van a tener y cómo le van a hacer para comerciar con Estados Unidos, así lo vemos nosotros”, expresó.

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En ese sentido, señaló que el gobierno federal ha implementado medidas en materia legislativa y agropecuaria, especialmente de la importación de la fresa y aguacate, así como el control del Gusano Barrenador del Ganado con la ayuda del exsecretario de Agricultura, Julio Berdegué.

“La presidenta recibió muchos legisladores, el secretario de Relaciones Exteriores está participando también en esto, el nuevo embajador, o sea, hay todo un dispositivo mexicano para actuar a tiempo para presentar sus argumentos y para persuadir o neutralizar acciones que puedan estar o vayan en contra de los intereses de México”, explicó el secretario.

Al destacar los acuerdos comerciales con China y Canadá, Ebrard Casaubón espera que México disminuya la dependencia con otras regiones del mundo a través de inversiones de la Unión Europea, Corea del Sur y Japón. Y frente a la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la vigencia del TMEC da certidumbre y es un mensaje bueno de México hacia el mundo.

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“(Había) mucha especulación de si iba a seguir vigente o no. Entonces pienso que el día de ayer ya se disipa mucho de esas dudas y ya queda claro que pues vamos a estar en esta revisión anual con esa vigencia. Eso ya te da un elemento más bien de certidumbre respecto a todas esas dudas que teníamos”, afirmó.

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