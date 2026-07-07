Reynosa, Tamaulipas. - Por medio de redes sociales un hombre denunció haber sido amenazado con una pistola tras reclamarle a un conductor por encontrarse mal estacionado en un centro comercial.

En un video, el sujeto quien dijo se encontraba con su familia al momento de la agresión, identificó al conductor de una camioneta GMC como Hildebrando Deandar, primo de la Secretaría de Economía en Tamaulipas Ninfa Cantú Deandar y la diputada local, Magaly Deandar.

"El señor está armado, me sacó la pistola delante de mi familia, es de una familia reconocida y se va a subir a las redes" expuso el hombre.

Ante estos hechos, la diputada local condenó cualquier expresión de violencia, amenaza o conducta al margen de la ley sin importar de quien provenga.

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Denuncian a primo de la secretaria de Economía de Tamaulipas por presunta amenaza con arma; dice que las imágenes son IA. Foto: Especial.

"Corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos y, en su caso, actuar conforme a derecho. También quiero dejar claro que nadie puede ser responsabilizado por las acciones de otra persona, aun cuando exista un vínculo familiar".

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Dijo que cada quien debe responder por sus propios actos y asumir las consecuencias que la ley establezca, así como que su postura es y seguirá siendo la misma: cero tolerancias a la violencia.

Por su parte, Hildebrando Deandar también utilizó las redes sociales para fijar su postura y asegurar que algunas imágenes que circulan fueron hechas con inteligencia artificial.

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"De todas las mentiras que se han dicho sobre mí en los últimos días, hay una que me dolió mucho más que cualquier otra. No fueron los ataques en redes sociales, no fue la fotografía hecha con inteligencia artificial. No fue la falsa versión de que yo portaba un arma. Lo que más me lastimó fue escuchar a una prima desconocer a su propia familia".

Expresó que ese día fue insultado frente a sus hijos y que no solo se metieron con él; sino que atacaron su apellido y su familia.

"Jamás amenacé a nadie. Mucho menos a una familia. Esa historia fue falsa desde el primer momento. Incluso al terminar el video le dije a la otra persona: “Di la verdad”, porque sabía que estaba mintiendo", compartió en redes sociales.

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