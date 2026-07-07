Reynosa, Tamaulipas. - Tras realizar operativos en Reynosa y Matamoros, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron el aseguramiento de más de 485 mil litros de hidrocarburo y la detención de siete personas.

Las autoridades federales, en conjunto con cuerpos estatales incautaron además vehículos y armamento de alto poder.

Autoridades aseguran 485 mil litros de hidrocarburo en Tamaulipas; hay 7 detenidos. Foto: Especial.

Uno de los operativos realizados con la orden de un juez federal se registró en un predio del municipio de Reynosa, donde elementos de la FGR, Seguridad Pública federal, militares y personal de Pemex, detectaron 419 mil litros de combustible y 16 vehículos.

En esta frontera, personal del Ejército Mexicano aseguró un fusil Barrett, cuatro armas largas, 18 cargadores, 68 cartuchos y un vehículo.

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En Matamoros, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República (FGR) y personal de Seguridad Física de PEMEX ejecutaron una orden de cateo en un inmueble.

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En el lugar fueron detenidas siete personas y se aseguraron 66 mil 500 litros de hidrocarburo, además de 12 frac tanks, 27 autotanques, 10 tractocamiones.

Autoridades aseguran 485 mil litros de hidrocarburo en Tamaulipas; hay 7 detenidos. Foto: Especial.

Se aseguraron además cuatro motobombas, mangueras de alta presión y un compresor de aire, equipo presuntamente utilizado para almacenar y manejar el combustible.

Todo lo decomisado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.

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