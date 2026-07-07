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Reynosa, Tamaulipas. - Tras realizar operativos en Reynosa y Matamoros, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron el aseguramiento de más de 485 mil litros de hidrocarburo y la detención de siete personas.
Las autoridades federales, en conjunto con cuerpos estatales incautaron además vehículos y armamento de alto poder.
Uno de los operativos realizados con la orden de un juez federal se registró en un predio del municipio de Reynosa, donde elementos de la FGR, Seguridad Pública federal, militares y personal de Pemex, detectaron 419 mil litros de combustible y 16 vehículos.
En esta frontera, personal del Ejército Mexicano aseguró un fusil Barrett, cuatro armas largas, 18 cargadores, 68 cartuchos y un vehículo.
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En Matamoros, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República (FGR) y personal de Seguridad Física de PEMEX ejecutaron una orden de cateo en un inmueble.
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En el lugar fueron detenidas siete personas y se aseguraron 66 mil 500 litros de hidrocarburo, además de 12 frac tanks, 27 autotanques, 10 tractocamiones.
Se aseguraron además cuatro motobombas, mangueras de alta presión y un compresor de aire, equipo presuntamente utilizado para almacenar y manejar el combustible.
Todo lo decomisado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes.
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dmrr/cr
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