Culiacán, Sin. A 29 de Nov.- La iniciativa de del estado para el año del 2026, la cual se entregó al Poder Legislativo para su análisis, discusión y aprobación, contempla un ejercicio de que representan, un incremento del 11.9 por ciento con relación al presupuesto que se ejerce en este año.

El Secretario de Administración y Finanzas del Estado, , entregó la iniciativa al presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado, diputado, Rodolfo Valenzuela Sánchez, con la presencia de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la legisladora, María Teresa Guerra Ochoa.

Secretaría de Finanzas entrega proyecto 2026 al Congreso de Culiacán, Sinaloa; proponen alza de 11.9%. Foto: Especial.
Secretaría de Finanzas entrega proyecto 2026 al Congreso de Culiacán, Sinaloa; proponen alza de 11.9%. Foto: Especial.

Al hacer entrega del documento, el funcionario estatal, destacó que en la composición de los ingresos que se estima obtener el próximo año, el 83% corresponden a los de carácter federal, que sumarán 65 mil 557 millones de pesos y el estado captará el equivalente a un 13% de recursos propios, los cuales se espera sumen 9 mil 845 millones de pesos.

En el evento protocolario, el diputado local, Valenzuela Sánchez externó que con la entrega de esta iniciativa, no solo se cumple con el mandato constitucional, sino que refleja la confianza institucional y la madurez republicana con la que se trabaja en ambos poderes.

De acuerdo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 2025, por 70 mil cuatrocientos millones de pesos, en él se contempla 25 mil 918 millones para el poder ejecutivo estatal, 587 millones 382 mil al Poder Legislativo y al judicial se le asignó 900 millones 368 mil pesos.

