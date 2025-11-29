Un saldo preliminar de un muerto y dos heridos dejó un enfrentamiento armado entre dos grupos criminales en el municipio poblano de Tepeaca.

El fuerte tiroteo ocurrió sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, a la altura de dicho municipio, donde dos grupos antagónicos se enfrentaron.

En el sitio quedaron abandonadas dos camionetas con impactos de balas, una de ellas con más de cien, lo que dimensionó la magnitud del tiroteo.

Fuentes policiales reportaron un hombre muerto y dos más heridos, los cuales fueron trasladados a un hospital de la zona.

Elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal acordonaron la zona y cerraron la carretera por varias horas.

El tiroteo viene precedido de una oleada de violencia en distintos puntos del estado de Puebla.

Por ejemplo, en una sola semana, Puebla sufrió al menos 15 asesinatos, siete de los cuales fallecieron como consecuencia de un ataque incendiario en un table dance de la capital.

De acuerdo con un recuento periodístico y cruce de datos con el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, ese número de asesinatos ocurrieron entre el lunes 17 al viernes 21.

El caso que marcó la oleada de violencia ocurrió el martes pasado, cuando un comando armado perpetró un ataque incendiario contra un centro nocturno en la capital poblana, donde dejaron encerradas a 14 personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas en el lugar y dos más murieron días después en hospitales de la zona. Sobrevivieron siete personas.

