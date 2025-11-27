Culiacán.- En nuevas acciones emprendidas por elementos de la Guardia Nacional y policías Estatales en el fraccionamiento de Valle Alto, donde el miércoles pasado se registró un enfrentamiento, fueron detenidos tres civiles más con armas automáticas, con los que suman 14 personas detenidas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que continúan los operativos en esa zona de la capital sinaloense, donde se tiene bajo resguardo dos viviendas, tras una serie de hechos que se presentaron el miércoles pasado.

En el nuevo despliegue de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva observaron que de un vehículo descendía un hombre armado, quien trató de huir, por lo que fue alcanzado y detenido.

Al revisar la unidad en que viajaba, fueron detenidas dos personas más a las que se les encontró un fusil AK-47, un fusil AR-15, diez cargadores, dos chalecos tácticos con placas balísticas, el vehículo en que se desplazaba tiene reporte de robo.

De manera inicial, se informó que un total de 11 civiles armados fueron detenidos en operativos relacionados con un enfrentamiento con fuerzas federales en el fraccionamiento Valle Alto, en la parte nor-poniente de Culiacán, habrían logrado huir, poco después fueron ubicados ocultos en un inmueble y se les aseguraron seis fusiles y 20 cargadores.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se había controlado la situación de violencia que se presentó sobre la avenida Paseo Toscano, con la detención de cinco personas del sexo masculino armados y se mantenía una residencia en resguardo.

Se conoció que elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal cercaron un amplio sector del fraccionamiento Valle Alto, en busca del resto del grupo delictivo que había sido reportado por vecinos, por lo que se pedía a la población tener precaución al circular por esa parte de la ciudad.

A través de una denuncia anónima, elementos del Grupo de las Fuerzas Especiales del Estado en sus recorridos por el fraccionamiento fueron notificados que en otra residencia se ocultaban personas armadas, por lo que acudieron al sitio y lograron detener a los seis restantes.

Estos contaban con cuatro fusiles AK-47, dos fusiles M4, 20 cargadores abastecidos, 420 cartuchos útiles calibre 7.62X 39mm, 120 cartuchos más, calibre 5.56X 45 y tres chalecos tácticos con placas balísticas cada uno de ellos.

Detienen a seis en sector de Stanza Toscana

En operativos por separado en un mismo sector de la capital del estado, las fuerzas federales y estatales lograron detener a seis hombres armados, a los que les aseguraron armas automáticas, equipos tácticos, cargadores abastecidos y tres vehículos, dos con reporte de robo.

Un grupo integrado por elementos de la Guardia Nacional y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado fue desplegado en el sector de Stanza Toscana para verificar una señal de GPS de un vehículo que recién había sido robado.

Este grupo logró ubicar la señal del GPS en dicho sector de la ciudad y detuvo a cinco personas armadas que utilizaban un vehículo Mazda CX-50 y un Volkswagen Golf, ambos con reporte de robo de fechas recientes.

Los detenidos portaban nueve armas de fuego, dos de ellas ametralladoras y cuatro fusiles M4, cargadores, cartuchos y equipo táctico, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

En respuesta a una denuncia anónima sobre la presencia de civiles armados en el fraccionamiento Toscana Plus, elementos del Grupo de las Fuerzas Especiales del Estado se desplazaron al sitio y observaron que una persona descendía de un vehículo Volkswagen armado y con chaleco táctico.

Los elementos estatales lograron detenerlo y le aseguraron un fusil AK-47, seis cargadores abastecidos, una pistola calibre nueve milímetros, un porta placas con dos placas metálicas, 20 bolsas con 5 pastillas cada una de ellas de fentanilo, otra bolsa con yerba verde con las características de la marihuana y 130 envoltorios de plástico.

