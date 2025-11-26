Culiacán, Sin. a 26 de Nov.- En puntos distintos del estado dos mujeres fueron asesinadas a balazos, una de ellas de nombre Heidy “N”, como de 45, la cual presentaba problemas de movilidad ya que usaba una silla de ruedas para desplazarse.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia reportó que en una casa de la calle Agustina Achoy, de la colonia Ignacio Allende, en Culiacán una mujer había sido asesinada a balazos y se encontraba tirada en el suelo, por lo que elementos del ejército que se encontraban cerca del sector fueron los primeros en llegar al sitio.

Dos mujeres son asesinadas en hechos distintos en Sinaloa; autoridades investigan ambos casos. Foto: Especial.

Lee también: Rectora de la BUAP llama a fortalecer docencia e investigación; presentan calendarios 2026

De acuerdo a la versión, la mujer que se encontraba en el interior de su domicilio en silla de ruedas, fue privada de la vida por personas armadas que se introdujeron Y sin medir palabra, le dispararon en varias ocasiones, para después salir del lugar.

Sobre el segundo hecho, a un costado de un camino de terracería que conduce al ejido Buenos Aires, de la sindicatura de San Pedro, Navolato, fue encontrado el cuerpo de una mujer de complexión gruesa, la cual presentaba impactos de bala.

Dos mujeres son asesinadas en hechos distintos en Sinaloa; autoridades investigan ambos casos. Foto: Especial.

Los vecinos dieron a las autoridades que la madrugada de este miércoles escucharon varias detonaciones de armas de fuego pero por temor no salieron a ver que sucedía, por lo que se presume que se trato del homicidio doloso de la mujer aún no identificada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dmrr/cr