Esta semana la Secretaría de Bienestar, a cargo de Leticia Ramírez Amaya, anunció el inicio de las dispersiones correspondientes al bimestre julio-agosto para las y los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar.

Estos programas sociales pretenden mejorar la calidad de vida de millones de personas en México, a través de un apoyo económico entregado directamente a cada derechohabiente.

De acuerdo con la dependencia federal, del 6 al 29 de julio serán entregados los recursos del cuarto bimestre del año a quienes están inscritos a:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa para el Bienestar de Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante avances de la Pensión Mujeres Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo (29/11/2025). Foto: Presidencia

¿Quién recibe su pago HOY, 9 de julio?

Ya que la dependencia mantiene un sistema de depósitos escalonados, los pagos se realizan en orden alfabético, dependiendo del apellido de cada derechohabiente.

El calendario oficial emitido por la Secretaría de Bienestar establece que este jueves 9 de julio recibirán su pago aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "C". Hoy también recibirán su depósito las personas inscritas al programa Sembrando Vida.

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Los apoyos económicos se depositan directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de cada beneficiario y el dinero se puede usar retirándolo sin comisión en cualquier sucursal del banco mencionado, pagando con la tarjeta en negocios y sucursales que aceptan el método o realizando transferencias a través de la aplicación móvil del mismo banco.

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Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

Durante las siguientes semanas de julio los pagos continuarán realizándose, por lo que es importante saber a partir de qué día se puede contar con el recurso. El calendario de pagos establece que las dispersiones se realizarán en el siguiente orden:

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Viernes 10 de julio: D, E, F

Lunes 13 de julio: G

Martes 14 de julio: G

Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

Jueves 16 de julio: L

Viernes 17 de julio: M

Lunes 20 de julio: M

Martes 21 de julio: N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 de julio: R

Viernes 24 de julio: R

Lunes 27 de julio: S

Martes 28 de julio: T, U, V

Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z

Calendario de depósitos de julio para los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar. Foto: Secretaría de Bienestar

¿Cuánto es el apoyo por programa?

A 2026 cada programa ofrece:

Pensión a Adultos Mayores: 6,400 pesos

pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

pesos Programa para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

pesos Sembrando Vida: 6,450 pesos (al mes)

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