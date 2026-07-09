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Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, indicó que brinda acompañamiento a la familia de Lorenzo Salgado Araujo, connacional baleado por autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).
Al señalar que se trata de "un momento de dolor", Lazzeri aseguró que se emplearán todas las herramientas para que se investigue el caso, que suma 17 personas mexicanas fallecidas por ICE o en detención.
"Como lo ha instruido la Presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha señalado el canciller Roberto Velasco, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad", dijo.
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Apuntó que se sostendrán reuniones inmediatas con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad y con ICE, así como con legisladores de ambas cámaras del Congreso, "para solicitar con firmeza una revisión transparente de lo ocurrido y protocolos claros en el futuro".
"Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero", escribió el embajador Lazzeri en sus redes.
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