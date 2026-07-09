Nación | 09-07-26 | 11:45 | Actualizada | 09-07-26 | 11:59 |

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, indicó que brinda acompañamiento a la familia de , connacional baleado por autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

Al señalar que se trata de "un momento de dolor", Lazzeri aseguró que se emplearán todas las herramientas para que se investigue el caso, que suma o en detención.

"Como lo ha instruido la Presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha señalado el canciller Roberto Velasco, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad", dijo.

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Apuntó que se sostendrán reuniones inmediatas con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad y con ICE, así como con legisladores de ambas cámaras del Congreso, "para solicitar con firmeza una de lo ocurrido y protocolos claros en el futuro".

"Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero", escribió el embajador Lazzeri en sus redes.

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