La diputada local de Morena Iliana Ivón Sánchez presentó una iniciativa para combatir los fraudes en alojamientos temporales, conocidos como montarentas o estancias fantasma.

La legisladora propuso una iniciativa para modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles de la CDMX para que todos los hoteles de la Ciudad de México cuenten con un sitio oficial de internet o con una plataforma digital propia en donde mantengan actualizada su información de referencia.

Asimismo, se propone que mantengan de manera permanente, visible y actualizada en el acceso principal y en el área de recepción del establecimiento mercantil, la información relativa a la disponibilidad de habitaciones para hospedaje, especificando el número de habitaciones disponibles por categoría. Esta información deberá presentarse mediante medios físicos y electrónicos y, actualizarse en tiempo real conforme a la ocupación del establecimiento.

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Los hoteles que no cumplan con esta disposición serían sancionados con una multa de hasta 14 mil 663 pesos.

Su iniciativa señala que los montarentas o estancias fantasma representan la modalidad de fraude con mayores tasas de crecimiento en la capital del país, afectando principalmente al turismo de origen nacional y al extranjero, con una restricción presupuestaria más acotada.

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Se añade que el incremento en la búsqueda de hospedaje durante la temporada de vacaciones genera un aumento simultáneo en los intentos de estafa digital mediante plataformas digitales. Los delincuentes aprovechan el flujo de turistas para diseñar ofertas engañosas que capturan la atención de ciudadanos confiados.

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“Ciertamente, la investigación demuestra que los delincuentes siguen estrategias diversas para cumplir sus objetivos fraudulentos, ofreciendo casas o departamentos informales de redes sociales y plataformas; obviamente, estos recurren al robo de imágenes de plataformas legítimas de hospedaje y, con ellos, realizan sus propios anuncios con precios atractivos; por lo cual, las víctimas son atraídas por ahorros y supuestas ventajas y suelen caer en el engaño y, al acudir al lugar o hacer efectivos los pecios contratados, ya es demasiado tarde”, señala la propuesta turnada a comisiones para su análisis.

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La propuesta precisa que estos delincuentes no tienen fronteras delimitadas, tampoco son fácil de combatir con las medidas de seguridad tradicionales, por lo que se necesita contar con la participación de todos los actores involucrados, empezando por definir canales claros de interacción entre los empresarios y los usuarios o consumidores de servicios que pueden adquirirse en línea y pagados de forma digital.

LL