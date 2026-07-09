Alejandra Jaramillo, la conductora ecuatoriana que celebró en redes la derrota de México vs Inglaterra, ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por ello, y aclaró que no le faltó al respeto al país, ni a su gente, que todo fue dentro de la algarabía del futbol y del Mundial.

Jaramillo se volvió tendencia después de que el domingo México perdiera 3-2 contra Inglaterra, pues la conductora celebró muy efusivamente y compartió varios mensajes en sus redes burlándose de la derrota; ante las críticas borró esas publicaciones.

Alejandra Jaramillo se burló de México tras perder contra Inglaterra.

Las burlas de la conductora Alejandra Jaramillo en redes contra México y su derrota contra Inglaterra.

La situación escaló al grado que en redes varios usuarios pidieron que Televisa Univisión, empresa en la que trabaja, la despidiera; ella forma parte del programa "Siéntese quien pueda".

En una disculpa que dio a conocer a través de sus redes, aclaró que ama México, país que le ha abierto las puertas, aunque desde hace cuatro años trabaje en Estados Unidos.

"México es un país que amo y respeto profundamente, tengo amigos mexicanos", dijo.

Recordó el apoyo que el público, en su mayoría mexicano, le dio para que ganara el reality "Apostarías por mí", admitió:

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"Gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Yo de verdad solo tengo gratitud por las oportunidades que he tenido la dicha de vivir dentro de este país", expresó.

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Jaramillo ofreció disculpas sinceras por el error que para algunos cometió:

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"Que si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedirte de todo corazón disculpa sinceras".

Alejandra Jaramillo pensando que "saló" a la Selección Mexicana al ponerse su playera previo al partido contra Ecuador, selección que perdió 2-0 ante México.

Dijo que recibió todo tipo de comentarios porque el futbol es así, lleno de algarabía, y contó que cuando México sacó a Ecuador, ella aguantó burlas, y en ese mismo tono celebró lo que vino después para la Selección Mexicana.

"Yo estaba intentando seguir así con esa misma pasión pero todo se salió un poco de control y se pudo malinterpretar", consideró.

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Y fue enfática al decir que no ofendió ni insultó ni maltrató a nadie de México ni al país.

"Si lo soy bien honesta nunca hubo ni una ofensa ni un insulto ni un maltrato hacia nadie de México como nación, hacia México como país".

Hizo un llamado a seguir disfrutado de la pasión por el futbol, por el Mundial y por la vida misma.

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Aunque algunos en redes consideraron que no tenía por qué disculparse, otros admitieron que quien se "mete" con México no suele salir bien librado:

"El alcance trae responsabilidad. Ser figura pública también implica responder por tus actos. Ojalá la lección haya sido más grande que las disculpas. México es un país que recibe y apoya pero cuando te metes con él… también es fulminante", se lee.

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