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Este jueves comienza la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026 con el atractivo choque entre Francia y Marruecos, que se vuelven a enfrentar después de las semifinales del Mundial pasado.
Francia, la máxima candidata a ganar la Copa del Mundo según las casas de apuestas, llega a este partido después de eliminar a Suecia en dieciseisavos de final y a Paraguay en un reñido partido de octavos de final.
Por su parte, Marruecos, llegó a este partido tras vencer por penales a Países Bajos y a Canadá en octavos de final.
Este cruce entre Francia y Marruecos será transmitido por televisión abierta. Sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes podrás seguir el minuto a minuto. A continuación, te presentamos seguimiento del partido para que no te pierdas las acciones más destacadas.
Francia vs Marruecos EN VIVO - Minuto a minuto
Universal Deportes 01:34 PM
Datos del partido
Francia vs Marruecos
Hora: 14:00 horas
Transmisión: Azteca 7, Canal 5, ViX Premium
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Más información
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Mundial 2026: Francia vs Marruecos EN VIVO sigue aquí el MINUTO A MINUTO del partido
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