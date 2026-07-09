Este jueves comienza la actividad de los cuartos de final del Mundial 2026 con el atractivo choque entre Francia y Marruecos, que se vuelven a enfrentar después de las semifinales del Mundial pasado.

Francia, la máxima candidata a ganar la Copa del Mundo según las casas de apuestas, llega a este partido después de eliminar a Suecia en dieciseisavos de final y a Paraguay en un reñido partido de octavos de final.

Por su parte, Marruecos, llegó a este partido tras vencer por penales a Países Bajos y a Canadá en octavos de final.

Este cruce entre Francia y Marruecos será transmitido por televisión abierta. Sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes podrás seguir el minuto a minuto. A continuación, te presentamos seguimiento del partido para que no te pierdas las acciones más destacadas.

Francia vs Marruecos EN VIVO - Minuto a minuto