La alcaldía Gustavo A. Madero informó que se desplegó un operativo para atender los encharcamientos en la demarcación, tras la intensa lluvia que cayó la tarde noche de este miércoles.

A pesar de ello, refirió que a lo largo de la semana, personal de Servicios Urbanos realizó trabajos de desazolve en distintas vialidades de las colonias ya mencionadas, esto con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y mantener las redes de drenaje libres.

En un comunicado explicó que operaron 300 trabajadores por colonia y maquinaria pesada para agilizar el desalojo del agua en las colonias San Juan de Aragón Sexta Sección, Juan González Romero, CTM El Risco y CTM Atzacoalco, Pradera, Villas de Aragón, Pueblo de Atzacoalco, Casas Alemán, Providencia, Villa Hermosa, Constitución de la República y Ferrocarrilera.

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La demarcación aseguró que el "Operativo Tormenta" forma parte de la estrategia preventiva durante la actual temporada de lluvias.

Por lo tanto, dijo que con el apoyo de maquinaria especializada, las brigadas retiraron agua acumulada y atendieron los puntos con mayores encharcamientos. Además, se realizaron labores de limpieza en coladeras y rejillas para facilitar el flujo del agua.

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A todo ello, agregó que se sumaron los trabajos de infraestructura hidráulica que se realizan en San Juan de Aragón en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), como la modernización del drenaje, la sustitución de tuberías y la instalación de equipos de bombeo.

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“No vamos a escatimar recursos para responder con rapidez cada vez que las lluvias pongan en riesgo a nuestros vecinos", afirmó el alcalde Janecarlo Lozano.

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