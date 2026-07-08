Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México la tarde de este miércoles provocaron inundaciones al interior de la Cámara de Diputados.

A pesar de los trabajos y la inversión millonaria que se ha hecho para evitar filtraciones en el área basamento, uno de los accesos fue cerrado por completo debido a la inundación, a la par que distintas bodegas también resultaron afectadas.

EL UNIVERSAL tuvo acceso a una bodega perteneciente al grupo parlamentario de Morena, en la cual se observan decenas de cajas mojadas, así como muebles de madera que resultarán con daños por el agua.

Inundación en la Cámara de Diputados. Foto: Antonio López y Enrique Gómez / EL UNIVERSAL

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Autoridades de la Cámara baja explicaron que dicha inundación se debió a la fuerte precipitación pluvial y por el desnivel que existe con respecto al arrastre de la de red principal del drenaje de las calles aledañas como Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eduardo Molina.

"Lo que ocasionó que el agua se regresara por rampas de acceso y también empezara a salir de las coladeras localizadas en basamento al no poder desfogar en la red principal. Ya se están levantando los reportes en la Alcaldía Venustiano Carranza para que se desazolve el drenaje principal", indica un informe interno de la Cámara de Diputados.

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