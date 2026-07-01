Los 500 diputados federales y 128 senadores donarán un día de su dieta diaria para apoyar a la población damnificada por los terremotos en Venezuela ocurridos el pasado 24 de junio.

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se aprobó por unanimidad señala que para “apoyar al pueblo de Venezuela ante los sismos ocurridos desde el pasado 24 de junio de 2026 en integrantes del Congreso de la Unión acordaron la donación de un día de dieta de forma voluntaria y pública para apoyar al pueblo de Venezuela”.

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Sin embargo, en el acuerdo legislativo no se especifica a quién se entregaría dicho donativo, ello ante la preocupación de organizaciones de venezolanos en México y organizaciones no gubernamentales de que los recursos sean entregados al gobierno de Delcy Rodríguez y no a la población afectada.

Los terremotos en Venezuela han causado esta el momento, de manera oficial, dos mil 295 los muertos y los heridos asciende a 11 mil 267.

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