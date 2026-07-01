El balance de dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana subió a 2 mil 295 muertos y más de 11 mil heridos, informó el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.

Rodríguez agregó que hay "12 mil 841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio. El anterior balance del martes daba cuenta de 1 mil 943 fallecidos y 10 mil 571 heridos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional por siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local, "en homenaje a la memoria de las víctimas".

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Rodríguez dijo que en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de acompañarlos y protegerlos.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", añadió.

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Infecciones, el mayor temor

Médicos advierten que en estos momentos, los mayores peligros que enfrentan los sobrevivientes son las heridas sin tratar y las enfermedades infecciosas.

Miles de venezolanos desplazados duermen en refugios abarrotados o a la intemperie, sin acceso a agua potable, en medio de pésimas condiciones sanitarias tras los terremotos del 24 de junio. Trabajadores humanitarios señalaron que las consecuencias se han convertido en una gran crisis médica que, a menos que se controle con rapidez, cobrará más vidas en los próximos días y semanas.

“Ahorita es realmente el tema que vemos ya prácticamente en puerta: las infecciones que puedan traer consigo los pacientes que más tiempo tienen expuestos, vamos a decir, al desastre”, declaró Eugenio Cova, jefe de la unidad de traumatología del Hospital del Oeste Dr. José Gregorio Hernández en Caracas, la capital.

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El hospital ha atendido a decenas de personas con lesiones graves desde el terremoto, pese a la escasez de equipo médico crucial. Cova explicó que el hospital público, cuyas partes ahora son inaccesibles por posibles daños del sismo, carece de tornillos y placas necesarios para cirugías ortopédicas y de gasas medicadas para prevenir infecciones. Según el gobierno, los terremotos dañaron o comprometieron de algún modo 38 hospitales en todo el país.

“Ya pasamos el periodo de los traumas complejos —que van a seguir llegando— pero ahora vienen complicados con infecciones”, añadió Cova.

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