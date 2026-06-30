Un nuevo video registrado durante los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio muestra los dramáticos segundos en los que el fuerte movimiento telúrico sorprendió a decenas de personas en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia.

En las imágenes se observa cómo varias personas intentan ponerse a salvo mientras el suelo se sacude con fuerza. Segundos después, frente a ellas, una edificación colapsa.

El video refleja la intensidad del sismo y el impacto que tuvo en esta región costera, donde los daños materiales han sido de los más severos.

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Así avanzan las labores de recuperación en La Guaira​

La Guaira continúa siendo uno de los principales focos de las labores de recuperación.

De acuerdo con el más reciente balance entregado por las autoridades venezolanas, el servicio eléctrico ya ha sido restablecido en un 90% en el estado, mientras que la recuperación del suministro de agua alcanza, al menos, 68% y la transitabilidad de las vías también registra un avance de más de 90%.

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Además, las autoridades informaron que se han contabilizado 611 eventos sísmicos, incluidos 609 réplicas, desde el terremoto principal.

Como parte de la atención a los damnificados, el Gobierno venezolano indicó que fueron habilitados 15 grandes refugios en La Guaira y 50 campamentos provisionales en la Gran Caracas.

Paralelamente, equipos especializados inspeccionan viviendas afectadas en La Guaira, Miranda y Caracas para determinar cuáles pueden seguir siendo habitadas y cuáles deberán ser reemplazadas.

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Las autoridades también anunciaron la instalación de un Estado Mayor para coordinar la construcción de nuevas viviendas y estiman que alrededor de 180 edificios colapsaron como consecuencia de los sismos en esta zona costera.

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¿Cuántas víctimas dejaron los terremotos en Venezuela?

La publicación de este registro se produce mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio.

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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó este 29 de junio que el balance oficial ascendió a mil 719 personas fallecidas y 5 mil 34 heridas. Además, las autoridades reportaron 855 edificaciones afectadas, de las cuales 189 colapsaron por completo, mientras avanzan las labores de rescate y recuperación.

Gabrielle Gutiérrez

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