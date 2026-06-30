Caracas. La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a mil 943 y la de heridos a 10 mil 571, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, dijo además en el parte oficial que hay 15 mil 866 personas damnificadas. El anterior balance del lunes era de mil 719 muertos.

El gobierno no ha dado a conocer cifras de desaparecidos, que Naciones Unidas calcula en unos 50 mil.

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En cambio, Rodríguez sí habló de los rescatados desde los sismos del 24 de junio, y dijo que suman 6 mil 461.

Los intentos de rescatar personas con vida continuaban este martes.

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En el estado de La Guaira, el epicentro de la devastación, rescatistas de todo el mundo trabajan a contrarreloj para buscar supervivientes de la tragedia bajo los escombros, mientras las probabilidades de encontrar gente con vida se van desvaneciendo según pasan las horas.

"La esperanza nunca se pierde. Sabemos que a partir de las 72 horas descienden las probabilidades de encontrar gente con vida, pero se sigue encontrando gente, hay que seguir", dijo hoy a EFE el militar español Alberto Vázquez, que forma parte de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el día 26.

Por su parte, un grupo de rescatistas de Estados Unidos, Portugal, Costa Rica, Chile y México continuaba esta mañana con las tareas de sacar al vigilante de un edificio residencial de la localidad de Catia La Mar que quedó atrapado en el tercer nivel del sótano tras los temblores del pasado miércoles.

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La operación comenzó hace más 24 horas con la esperanza de concluir en tres, pero el proceso se ha alargado por la presencia de una viga, según reveló a EFE el equipo de especialistas.

En estas horas decisivas, el gobierno de Venezuela informó de un niño de tres años que fue rescatado en la madrugada de este martes tras permanecer casi seis días atrapado en un edificio de Los Corales, en La Guaira.

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"Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania", detalló el Ministerio de Comunicación, cuando en el país han pasado 140 horas tras los terremotos.

Más de 3 mil 300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

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