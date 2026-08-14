Un grupo armado irrumpió en un salón de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños y disparó contra algunos de los asistentes. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de tres personas.

En el salón de fiestas “Baby O”, ubicado en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, se celebraba el cumpleaños de un adulto mayor, y según medios locales, el comando disparó contra los asistentes.

Las víctimas fatales fueron identificadas de manera preliminar como los hermanos Basilio y Julio, y una tercera identificada como Felipe. Sus cuerpos quedaron tendidos entre los asistentes a la celebración.

En redes sociales se han difundido videos del momento de la agresión armada, y una cuarta persona resultó con heridas de bala de gravedad y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital para su atención médica.

En redes sociales se han difundido videos del momento de la agresión armada, y una cuarta persona resultó con heridas de bala. | Foto: Captura de pantalla del video.

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación por estos hechos.

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En un comunicado, detalló que los hechos se registraron la tarde de este 14 de agosto al interior del salón de eventos “Baby O”, ubicado sobre la Avenida Febronio López de dicha población.

“Durante el desarrollo de un evento en el lugar, se registraron detonaciones de arma de fuego. Como consecuencia de esta agresión, perdieron la vida tres hombres identificados como F.G.C., V.M.A. y J.C.M.A. En este mismo evento resultó con lesiones por proyectil de arma de fuego un sujeto que actualmente recibe atención hospitalaria”, detalló.

La Fiscalía de Oaxaca agregó que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y especialistas se trasladaron de forma inmediata al sitio para asegurar la escena y recolectar diversos indicios balísticos.

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“Actualmente, los trabajos periciales y ministeriales avanzan para definir las líneas de investigación respecto al caso, con el objetivo de esclarecer estos hechos y dar con quien o quienes resulten responsables”, aseguró.

🚨 Hechos de violencia se registran en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca



Durante una celebración realizada en un centro social de Santo Domingo Zanatepec, un grupo de sujetos armados ingresó al inmueble y realizó varias detonaciones, dejando a tres hombres sin vida.



Tras lo… pic.twitter.com/MPSVL30ITt — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) August 15, 2026

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JACL/bmc