Chilpancingo.— Pobladores de la comunidad El Pescado, en la sierra de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, denunciaron el hallazgo de un campamento supuestamente de la organización criminal La Familia Michoacana, donde fabricaban bombas caseras con las que los atacaron desde drones.

Javier Hernández Peñaloza, secretario del Ejido de Guajes de Ayala, al que pertenece El Pescado, denunció que el pasado 4 de agosto hallaron un campamento con los artefactos explosivos.

En el lugar hallaron unos 120 cilindros de bombas caseras, 140 kilos de pólvora, 500 cartuchos de pegamento, así como galones con ácido sulfúrico.

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Hernández Peñaloza explicó que con los cilindros fabricaban las bombas caseras con las que atacaron a su comunidad un mes atrás. Detalló que, además, a estos artefactos explosivos les echan ácido sulfúrico para “envenenar” a los pobladores.

“Quiero pensar que el ácido sulfúrico que encontramos junto con todo este material, la magnitud o la letalidad que tiene es totalmente brutal, totalmente veneno; es decir, si se esparce en partículas en la atmósfera, en el ambiente, es totalmente veneno. Una vez que hace contacto con la garganta o las fosas nasales te causa una hemorragia interna, igual en los pulmones hasta colapsarlos y causarte la muerte”, explicó Hernández Peñaloza.

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El secretario explicó que en el lugar también localizaron trincheras donde los presuntos integrantes del grupo delictivo se resguardaban.

Las trincheras eran de varios tamaños y en ellas caben hasta ocho hombres, según Hernández Peñaloza, quien calculó que en ese lugar pudo haber hasta unos 150 hombres.

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Indicó que el campamento está ubicado a unos 5 kilómetros de la comunidad El Pescado.

Además, el secretario del Ejido de Guajes de Ayala explicó que hace unos cinco días acudieron militares a hacer la destrucción de las bombas caseras, pero no lo dieron a conocer.

Afirmó que lo están denunciando para que se dimensione la capacidad de ataque que tiene La Familia Michoacana y para que las autoridades no minimicen sus denuncias.

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Ataque con drones

El 8 de julio pasado, los pobladores de la comunidad de El Pescado denunciaron que La Familia Michoacana los atacó a balazos y a través de drones.

En la zona hallaron 120 cilindros de bombas caseras, 140 kilos de pólvora, 500 cartuchos de pegamento, así como galones con ácido sulfúrico, de acuerdo con el secretario del Ejido de Guajes de Ayala, Javier Hernández Peña.

Mediante videos difundidos en redes sociales, un grupo de mujeres, ancianos y niños refugiados en la clínica de salud clamaron ayuda a los gobiernos federal y estatal para detener los ataques armados del grupo delincuencial en su comunidad.

El grupo de mujeres explicó que desde las 6 de la mañana comenzaron a atacarlos desde los cerros.

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“Ayuda, ayuda, nos están tirando. Para que no digan que no hay pruebas”, dijo una de las mujeres dentro de la clínica. Mientras hablaba la mujer, se escuchaban balazos al fondo.

“Hoy 8 de julio de 2026 nos empezaron a atacar; son las 8 de la mañana y nos siguen agrediendo, y queremos la ayuda del gobierno pero que lleguen en helicóptero porque por tierra no van a poder entrar y por aire llegan más rápido”, dijo otra mujer en otro video.

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“Aquí hay niños, nos están tirando bombas”, clamaron las mujeres.

Explicaron que les están disparando directamente a sus viviendas, muchas de ellas con paredes de tablas de madera y techos de lámina.

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