Tras la cancelación de la visa por parte de autoridades de Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gobernadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusaron señalamientos y campañas contra el movimiento de la Cuarta Transformación y aseguraron que defenderán la soberanía nacional.

A través de un desplegado, 24 de los 32 mandatarios estatales indicaron que frente a quienes buscan dividir, desinformar o sembrar miedo, responderán con trabajo, compromiso y resultados. Y advirtieron que los verán haciendo su labor y cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo les ha conferido.

“Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse”, señalaron este viernes.

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Asimismo, aseguraron que van a trabajar por la transformación de la vida pública, por la justicia social, por la democracia y por una nación cada vez más libre, soberana y digna y reiteraron que los traidores a la patria siempre los juzga la historia. En ese sentido, firmaron por “la justicia social, democracia, independencia y la soberanía nacional y por el pueblo de México”.

Puntualizan que quienes suscriben el desplegado pertenecen a un movimiento que nació de la lucha social, de la organización popular y de la convicción profunda de que la política debe estar al servicio del pueblo.

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Describieron que este movimiento ha defendido, a lo largo de su historia, las causas más profundas y legítimas de nuestra nación: la justicia social, la democracia, la igualdad, la dignidad de las personas, así como la independencia, la soberanía y el derecho de México a decidir libremente su propio destino.

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“Hoy enfrentamos nuevamente señalamientos y campañas de quienes pretenden presentar a nuestro movimiento como aquello que históricamente hemos combatido. Resulta necesario decirlo con toda claridad: quienes durante años estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses económicos contrarios al bienestar de las mayorías o vínculos con el crimen organizado, no tienen autoridad moral para dictar lecciones a un movimiento”, expresaron.

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Gobernadores firmantes

El desplegado fue firmado por: Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur; Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche; Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas; Clara Marina Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Así como por: Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima; Delfina Gómez Alvarez, gobernadora del Estado de México; Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero; Julio Ramón Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Margarita González Saravia Calderón, gobernadora de Morelos.

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Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit; Salomón Jara Cruz, de Oaxaca; Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla; Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo; José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí; Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa; Alfonso Durazo Montaño, de Sonora; Javier May Rodriguez, de Tabasco; Américo Villareal Anaya, de Tamaulipas.

Además de: Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, Norma Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz; Joaquín Jesús Díaz Mena, de Yucatán; y David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, y fue publicado en redes sociales de los mandatarios.

“Que lo sepan bien: no vamos a abandonar al pueblo ni sus causas más nobles. No renunciaremos a nuestras convicciones por presiones, amenazas, campañas de desinformación o intereses particulares”, sostuvieron después de que Andy López Beltrán informó que su visa había sido cancelada por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

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