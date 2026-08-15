Así será la escena: cientos de personas frente al Monumento a la Revolución con chamarras rojas, guantes brillantes y hasta looks de zombies, listas para dar sus mejores pasos. ¿Te unirías a ellas? Si eres fan de Michael Jackson, probablemente sí.

Esto se vivirá en el homenaje al Rey del Pop, un encuentro con buen ritmo para celebrar su legado y su cumpleaños. En Destinos te contamos cuando será.

¿Cómo será el baile en homenaje a Michael Jackson en CDMX?

Este homenaje es organizado por la comunidad "Yo Sí Bailo, Michael Jackson" y, al igual que en años anteriores, se fomentará un ambiente familiar, festivo y apto para las personas que saben bailar... y también las que tienen ganas de intentarlo.

Será el sábado 29 de agosto a las 13:00 horas. Y para asistir no tienes que pagar ni un peso, pero sí llevar la mejor actitud y un look memorable. Todos están invitados, incluso si solo se quiere ser espectador.

Personas de todas las edades pueden participar en este baile de homenaje a Michael Jackson. Foto: Facebook Yo Sí Bailo, Michael Jackson

Por si te lo preguntabas, la organización ha seleccionado "Thriller", una de las canciones y coreografías más exitosas del Rey del Pop, como pieza principal del evento. Así que también se permite ir caracterizado como zombie.

Leer también ¿Qué hacer el fin de semana? 5 opciones cerca de CDMX

[Publicidad]

¿Quieres practicar para hacer el famoso moonwalk? No te preocupes si no eres experto, pues como parte de los preparativos se están llevando a cabo ensayos abiertos.

Además de aprenderte los pasos, puedes convivir con otros fans. Las fechas disponibles son los domingos 16 y 23 de agosto desde las 13:00 a las 16:00 horas; en este caso la entrada tampoco tiene costo.

La canción Thriller será la pieza principal del baile de homenaje a Michael Jackson. Foto: Facebook Yo Sí Bailo, Michael Jackson

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución?

Tanto los ensayos como el baile en homenaje a Michael Jackson se harán frente al Monumento a la Revolución, en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, Cuauhtémoc, CDMX. Si planeas llegar en transporte público, estas son las mejores vías:

[Publicidad]

Metro: las estaciones más cercanas son Revolución de la Línea 2 e Hidalgo de la Líneas 2 y 3. Tienes caminar un par de cuadras para encontrar el Monuimento a la Revolución.

Metrobús: la estación más cercana es Plaza de la República de la Línea 1.

Leer también Xcaret anuncia festival de Día de Muertos 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters