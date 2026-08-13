¡Atención, entusiasta de los parques de diversiones! La Flash Sale 2027 de Six Flags México ya comenzó. Con esta venta especial puedes comprar o renovar tus pases y acceder a beneficios exclusivos.

Si pretendes visitarlo en familia o con amigos el siguiente año, puedes aprovechar para comprar tu Gold Pass 2027. En Destinos te damos todos los detalles.

En esta venta especial, Six Flags ofrece visitas ilimitadas a los parques de México y California. Foto: Facebook Six Flags México

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¿Cuáles son los beneficios de comprar tu Gold Pass en la Flash Sale 2027?

De acuerdo con información del parque de diversiones, esta Flash Sale 2027 arrancó el pasado 10 de agosto y estará disponible por tiempo limitado.

Durante este periodo puedes adquirir tu Gold Pass para acceder a experiencias ilimitadas tanto en Six Flags México como en Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec, beneficio aplicable por 16 meses: desde agosto de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otras ventajas de comprar este pase anual:

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Acceso gratuito a los festivales del Terror y Christmas in the Park 2026.

Estacionamiento gratis.

Acceso a más de 10 festivales y temporadas especiales de 2027, como Héroes y Villanos Fest.

Entrada gratis a sedes de California, como Six Flags Magic Mountain y Six Flags Discovery Kingdom.

Descuentos en alimentos, bebidas y mercancías.

La oportunidad de conocer a más de 40 personajes de DC Comics y Looney Tunes.

Acceso especial a experiencias nuevas de 2027.

Promociones exclusivas para socios.

Programas especiales, como conciertos y eventos gastronómicos.

Al comprar tu Gold Pass en la Flash Sale 2027 puedes obtener descuentos en alimentos y bebidas. Foto: Facebook Six Flags México

¿Cuáles son los precios del Gold Pass 2027 de Six Flags México?

Durante la Flash Sale el Gold Pass tiene un precio de $999 pesos. Como parte de los beneficios, Six Flags ha habilitado una facilidad de pago, que consiste en abonar $84 pesos mensuales durante un año a través de PayPal o en las taquillas del parque.

Ahora bien, si ya cuentas con uno de estos pases y solo quieres renovarlo, su costo queda en $899.

¿Cuándo termina la Flash Sale 2027 de Six Flags México?

La Flash Sale 2027 termina el próximo 17 de septiembre, así que date prisa para obtener o renovar tu Gold Pass.

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Tienes la opción de comprarlo desde el sitio web del parque.

Recuerda que los pases anuales te permiten disfrutar de atracciones, festivales de temporada, conciertos, espectáculos y eventos gastronómicos con un ahorro para tu bolsillo, si vas confrecuencia a este parque de diversiones.

¿Con quién será tu próxima escapada a Six Flags?

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A partir del 18 de septiembre, los precios para renovar o adquirir tu Gold Pass subirán. Foto: Facebook Six Flags México

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