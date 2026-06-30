Casi la mitad de los mexicanos estaría dispuesta a perder su número telefónico antes que compartir sus datos personales para completar el registro obligatorio de líneas celulares, de acuerdo con una encuesta.

El estudio de la agencia de investigación de mercados Research Land, reveló que 47% de los encuestados preferiría dejar de utilizar su línea telefónica antes que proporcionar su información personal para el registro, mientras que 42% afirmó que sí realizaría el trámite debido a que depende del teléfono móvil para trabajar, mantenerse en contacto con su familia o realizar actividades cotidianas.

Los resultados se dieron a conocer luego de que la autoridad regulatoria extendiera hasta diciembre, de manera escalonada, el plazo para completar el registro de líneas celulares. La encuesta señala que, además de los desafíos operativos para concluir el proceso, persisten preocupaciones relacionadas con la protección de los datos personales y la confianza de los usuarios.

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"La ampliación del plazo brinda más tiempo para completar el proceso, pero los resultados muestran que la confianza de los usuarios seguirá siendo un elemento importante durante su implementación. La comunicación, la transparencia y la certeza sobre el tratamiento de la información pueden contribuir a fortalecer la percepción ciudadana sobre esta medida", señaló Pablo Levy, director general de Research Land.

La seguridad de la información se mantiene entre las principales inquietudes de los usuarios. El 40% de los participantes consideró que el principal riesgo de compartir su CURP y otros datos personales es que la información pueda ser vulnerada por hackers, mientras que el 29% teme que los datos sean utilizados para cometer extorsiones telefónicas.

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Asimismo, 20% manifestó preocupación por un posible uso de vigilancia o control gubernamental y 11% indicó que no tiene inquietud alguna sobre el manejo de su información personal.

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Estas preocupaciones se presentan en un contexto marcado por recientes incidentes de ciberseguridad. A principios de 2026, un grupo de ciberdelincuentes aseguró haber obtenido 2.3 terabytes de información de al menos 25 dependencias del Gobierno de México y afirmó que la filtración involucró datos de hasta 36 millones de personas, un caso que reactivó el debate sobre la protección de los datos personales en posesión de las instituciones públicas.

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A nivel global, IBM estimó que el costo promedio de una filtración de datos alcanzó en 2024 un récord de 4.88 millones de dólares, reflejando el impacto económico y reputacional que este tipo de incidentes puede generar tanto para organizaciones públicas como privadas.

"Los ciudadanos construyen su percepción a partir de distintos factores, entre ellos los antecedentes que conocen sobre la protección de la información. En un entorno donde las filtraciones de datos ocupan cada vez más espacio en la conversación pública, fortalecer la seguridad y la privacidad será clave para generar confianza", explicó Levy.

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La encuesta también mostró que la percepción de los ciudadanos influye en la disposición para cumplir con el registro. El 53% consideró que las compañías telefónicas difícilmente suspenderían el servicio a quienes no registren su línea debido al impacto económico que representaría perder millones de clientes.

Por su parte, el 29% estimó que las empresas sí cumplirán con la regulación; el 10% opinó que únicamente se suspenderán algunas líneas como medida ejemplar y el 8% consideró que el sistema enfrentará dificultades antes de que la medida pueda implementarse plenamente.

Sobre el objetivo del registro, 41% de los encuestados consideró que la medida busca combatir delitos como la extorsión; 25% opinó que responde a un mayor control sobre la ciudadanía; 23% la percibió como un trámite burocrático con poca utilidad práctica y 11% consideró que podría utilizarse para otros fines, como el envío de publicidad o el cobro de impuestos.

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ss/mcc