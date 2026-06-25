El registro de líneas de teléfonos celulares, que vence el próximo 30 de junio, alcanza apenas 62.5 millones, lo que significa que no ha llegado ni a 50% de las líneas que funcionan en México, que, según datos oficiales, es de poco más de 144.5 millones.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que hasta la noche del pasado lunes se habían registrado apenas 62 millones 534 mil 478 líneas de teléfonos celulares, es decir, 43% del total de lo aparatos que hay en el país actualmente.

Para poder llegar al 30 de junio con el 100% de líneas registradas se necesita que se registren más de 10 millones de líneas en promedio cada día.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el día de hoy en su conferencia de prensa matutina se informará sobre el tema y, en su caso, anunciará si habrá una prórroga para el registro de las líneas telefónicas de celulares.

Más de 144 millones de líneas: CRT

En abril pasado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones identificó un total de 144 millones 585 mil 131 líneas activas de servicio de telefonía celular en el país como parte de la publicación del Reporte de datos del sector de telecomunicaciones.

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La CRT explicó que, de acuerdo con la normatividad vigente, se considera como línea activa aquella que registró un tráfico de voz durante el trimestre informado.

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La institución detalló que los concesionarios con mayor cantidad de líneas activas son: América Móvil (Telcel), con 57.90% del total de líneas activas; AT&T, con 16.42%; Telefónica (Movistar), con 14.05%, y Grupo Walmart (Bait), con 7.04%, mientras que otros 23 concesionarios representan 6 millones 644 mil 769 líneas.

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No buscamos espiar: Sheinbaum

El pasado jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que hoy jueves se informará si se amplía el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas.

La Mandataria manifestó que es falso que con este registro el gobierno de México busque espiar a la población, sino que, indicó, se busca fortalecer la seguridad y evitar diversos delitos, como la extorsión.

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En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo indicó que este jueves José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informará sobre este tema.

“La gente tiene muchas preguntas sobre si se darían de baja estos celulares, ¿habría una prórroga en caso de no registrarse?”, se le preguntó.

“El jueves ya lo informamos. Pero no queremos afectar a la gente, pero sí que se registren, que avance el registro, es muy importante. Es poco tiempo, se hace rápido, y nos ayudamos entre todos con ese registro.

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“Es muy importante, para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que ‘el objetivo es espiar a las personas’. Es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho, a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es de los pocos países “si no es que el único” en donde las líneas telefónicas no están asociadas a una persona, y recordó que son las compañías telefónicas quienes guardan los datos personales y no el gobierno federal.

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Sigue "Mercado negro" de chips

El Gran Diario de México ha documentado que a días de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares, continúa en internet el mercado negro de chips supuestamente ya registrados.

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En docenas de anuncios en redes sociales se ofrecen estos chips con precios que van desde 50 pesos hasta 400 pesos con leyendas en las cuales se aseguran que ya están registrados y que el comprador ya no necesita ingresar sus datos personales como CURP, credencial de elector, reconocimiento facial ni dactilar.

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En entrevista con esta casa editorial, expertos en la materia advirtieron que con el padrón de líneas telefónicas podría crecer el mercado negro de chips y robo de identidad, y pidieron posponer la fecha límite.

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