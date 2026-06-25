El senador Mario Vázquez urgió una prórroga de 180 días en el proceso de registro telefónico para evitar impactos masivos a los ciudadanos mientras persisten inconsistencias, los informes ciudadanos de anomalías y la falta de claridad en su implementación.

“Hay muchas dudas sobre este proceso y no es un asunto trivial. Un celular hoy en día es mucho más que llamadas y mensajes: es banca móvil, trabajo, contacto con la familia, servicios de salud, aplicaciones y una herramienta esencial para la vida diaria”, expuso.

El legislador de Acción Nacional dijo que, aunque el gobierno federal ha declarado que no tiene interés en afectar a las personas y no está tratando de perjudicarlas, todavía hay preguntas sobre la fiabilidad del proceso y no hay suficiente información para dar confianza a millones de usuarios de telefonía móvil.

Lee también Habrá prórroga para el registro de las líneas móviles

La propuesta de Vázquez tiene como objetivo evitar que millones de personas enfrenten la suspensión de sus líneas de celular a partir del 1 de julio, mientras continúan los informes sobre posibles inconsistencias en el proceso de vinculación y casos de usuarios que afirman que líneas telefónicas que no reconocen están asociadas a su identidad sin haber completado personalmente el procedimiento.

Entre los puntos que el legislador de Chihuahua sugiere revisar están prorrogar 180 días para evitar la suspensión de líneas telefónicas mientras se corrigen inconsistencias del proceso de registro, así como los informes de usuarios que afirman tener líneas vinculadas a su identidad sin haber completado el procedimiento.

[Publicidad]

También, posibles inconsistencias y duplicaciones relacionadas con la CURP y falta de información pública sobre errores, quejas, informes ciudadanos y casos impugnados, además de millones de líneas que permanecen pendientes de vinculación a sólo días del plazo.

Lee también IMPI pone fin a disputa por registro del Pato Merlín; la marca le pertenece a la familia, concluye

El panista dijo que no hay una manera suficientemente clara de verificar, corregir o desvincular líneas asociadas a la identidad de los usuarios y pide que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) asegure un proceso transparente, verificable y libre de errores antes de suspender líneas.

[Publicidad]

“No podemos permitir que los ciudadanos carguen con las consecuencias de errores o irregularidades que no fueron previstos por la autoridad reguladora”, dijo.

Agregó que la propuesta también sugiere que la CRT informe del número de líneas vinculadas, quejas recibidas, posibles inconsistencias detectadas, incidentes reportados y acciones correctivas tomadas para garantizar la seguridad de los usuarios antes de la suspensión masiva de líneas telefónicas.

Mario Vázquez enfatizó que la autoridad reguladora es responsable de asegurar que haya un sistema confiable y eficiente. “No se puede trasladar a los ciudadanos la carga de resolver errores, corregir registros indebidos o enfrentar posibles impactos resultantes de fallos que deberían haber sido previstos y resueltos desde el diseño e implementación del proceso por la CRT”, aseveró.

[Publicidad]

dft