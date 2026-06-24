El senador Mario Vázquez urgió una prórroga de 180 días en el proceso de registro telefónico para evitar impactos masivos a los ciudadanos mientras persisten inconsistencias, los informes ciudadanos de anomalías y falta de claridad sobre su implementación.

“Hay muchas dudas sobre este proceso y no es un asunto trivial. Un teléfono celular hoy en día es mucho más que llamadas y mensajes: es banca móvil, trabajo, contacto con la familia, servicios de salud, aplicaciones y una herramienta esencial para la vida diaria”, expuso.

El legislador de Acción Nacional dijo que, aunque el gobierno federal ha declarado que no tiene interés en afectar a las personas y no está tratando de perjudicarlas, todavía hay preguntas sobre la fiabilidad del proceso y no hay suficiente información para dar confianza a millones de usuarios de telefonía móvil.

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La propuesta de Vázquez tiene como objetivo evitar que millones de personas enfrenten la suspensión de sus líneas de celular a partir del 1 de julio, mientras continúan los informes sobre posibles inconsistencias en el proceso de vinculación y casos de usuarios que afirman que líneas telefónicas, que no reconocen, están asociadas a su identidad sin haber completado personalmente el procedimiento.

Entre los puntos que el legislador de Chihuahua sugiere revisar están prorrogar 180 días para evitar la suspensión de líneas telefónicas mientras se corrigen inconsistencias del proceso de registro.

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Según advirtió:

Informes de usuarios que afirman tener líneas vinculadas a su identidad sin haber completado el procedimiento.

Hay posibles inconsistencias y duplicaciones relacionadas con la CURP y falta de información pública sobre errores, quejas, informes ciudadanos y casos impugnados .

y falta de información pública sobre errores, quejas, informes ciudadanos y . Millones de líneas permanecen pendientes de vinculación a solo días del plazo.

No hay una manera suficientemente clara de verificar, corregir o desvincular líneas asociadas a la identidad de los usuarios.

Por ello, llamó a que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) asegure un proceso transparente, verificable y libre de errores antes de aplicar suspensiones masivas.

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