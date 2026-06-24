El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha anunciado a través de su director general, Vidal Llerenas Morales, que el registro de la marca “Pato Merlín” le corresponde exclusivamente a la familia de Carla Ivette Gómez, propietaria de la mascota.

“Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca IMPI”, puntualizó Llerenas Morales en sus redes sociales, información que también fue compartida por la Secretaría de Economía (SE).

Registro de la marca “Pato Merlín” le pertenece a su dueña, anuncia el IMPI. Foto: Captura

El organismo apenas ayer informó que ha recibido varias solicitudes para registrar “Pato Merlín” como marca comercial, las cuales se encuentran en proceso de revisión.

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“Se han recibido solicitudes de registro de marca relacionadas con el pato Merlín, las cuales se encuentran en el proceso previsto en la normatividad aplicable. Una vez concluido, el IMPI emitirá la resolución que en derecho corresponda conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”, notificó el IMPI.

Un caso fue de un hombre residente de Yucatán, quien solicitó desde la semana la concesión de la marca comercial. El sujeto, identificado como David Sides Fuentes, pidió el registro de marca por 10 años junto al logo “El Pato Merlín. El pato de la suerte”.

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Según el expediente, el solicitante busca adueñarse de la marca y el logotipo para usarla en negocios y con fines publicitarios en campañas políticas.

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En entrevista con EL UNIVERSAL del pasado 21 de junio, Carla, dueña del pato, dijo que su objetivo es evitar que vengan empresas a lucrar con algo que es parte de su familia y que es “meramente amor”.

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“El registro ante el IMPI será por parte mía, nada más. Yo no quiero ayudar a ninguna empresa, las empresas tendrán que venir a mí porque ya tendrá un registro. Pero la única empresa que sí quiero ayudar es Corporativo Pascual, es una empresa mexicana que sí quiero ayudar”, aseguró.

El Pato Merlín y su familia transitan por la Alameda Central. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Con información de Pedro Villa y Caña y Gisela González Granados.*

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