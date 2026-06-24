La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el memorándum de entendimiento firmado entre Pemex y la petrolera brasileña Petrobras abrirá la puerta a una cooperación tecnológica estratégica que podría traducirse en una exploración más rápida de nuevos yacimientos, así como en avances conjuntos en materia de fertilizantes y biocombustibles.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el acuerdo tiene relevancia porque se trata de una alianza entre dos empresas petroleras de carácter público pertenecientes a las economías más importantes de América Latina.

“Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo, tanto en aguas profundas como en aguas someras”, explicó.

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Sheinbaum señaló que uno de los principales beneficios para México será el acceso al conocimiento tecnológico desarrollado por la empresa brasileña, particularmente en exploración petrolera, donde ha logrado reducir significativamente los tiempos para determinar la viabilidad de nuevos yacimientos.

Detalló que procesos que anteriormente podían tardar hasta diez años entre la exploración y la perforación inicial de pozos han sido reducidos a cerca de tres años y, en algunos casos, incluso a unos cuantos meses gracias a las innovaciones tecnológicas de Petrobras.

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La titular del Ejecutivo federal explicó que la colaboración no será unilateral, ya que la empresa brasileña también ha mostrado interés en la experiencia de Pemex en la producción de fertilizantes.

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“No solamente es de allá para acá, sino también de aquí para allá”, afirmó.

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Asimismo, indicó que el memorándum contempla la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos de exploración y explotación en zonas del Golfo de México, además de fomentar el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos.

Otro de los ejes de la cooperación será el desarrollo de energías alternativas.

La presidenta destacó que Petrobras ha realizado avances importantes en la producción de biocombustibles a partir de biomasa y cultivos como la caña de azúcar.

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Incluso mencionó investigaciones relacionadas con la producción de biodiésel a partir del maguey, un tema que también se estudia en México, particularmente en Yucatán.

“Lo que queremos es fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en otras materias además del petróleo y el gas”, sostuvo.

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Sheinbaum precisó que el documento firmado el pasado 23 de junio es un memorándum de entendimiento que establece las bases para una colaboración futura más amplia, la cual podría formalizarse posteriormente mediante convenios específicos entre Pemex y Petrobras.

"Nosotros no somos Calderón", dice Sheinbaum

La Presidenta rechazó cualquier comparación entre el memorándum de entendimiento firmado por Pemex y Petrobras con la polémica inversión que realizó la petrolera mexicana en la española Repsol durante el sexenio de Felipe Calderón.

Aseguró que su gobierno tiene como prioridad el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado y descartó que exista riesgo de perder control sobre la compañía.

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Cuestionada sobre cómo evitar que se repita una experiencia como la de Repsol, donde Pemex registró pérdidas millonarias y tuvo una participación limitada en las decisiones corporativas, Sheinbaum respondió de manera tajante: “Nosotros no somos Calderón".

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Subrayó que la colaboración con Petrobras tiene un objetivo distinto, centrado en aprovechar la experiencia y el conocimiento técnico de una empresa pública para fortalecer las capacidades de Pemex.

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La mandataria explicó que el acuerdo busca contribuir al cumplimiento de la meta de producción petrolera establecida por su administración, de 1.8 millones de barriles diarios, sin comprometer la soberanía energética ni la propiedad de la empresa.

"Tenemos claro que es el fortalecimiento de Pemex y es aprovechar el conocimiento de una empresa pública para mejorar y tener la posibilidad de garantizar los 1.8 millones de barriles diarios, que es a lo que nos comprometimos”, señaló.

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Sheinbaum enfatizó que cualquier entendimiento con la petrolera brasileña estará sujeto a la premisa de preservar el control estatal sobre Pemex.

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